S Vlhovou súhlasí aj expertka. Slalom v Sestriere môže byť na hrane fair play

„Bolo to dnes veľmi náročné. Preteky mi zobrali veľa síl,“ reagovala pre JOJ Šport po odjazdení dvoch kôl.

„Ja som spokojná, mám pódium. Ale človeka mrzí, že po prvom kole vedie a potom spadne na tretiu priečku. Ale bolo to dnes ťažšie,“ reagovala na líderskú pozíciu po prvej jazde.

„Trať bola pôvodne veľmi dobre pripravená do tvrdého ľadu. Sneh, ktorý v Sestriere napadol, ľad porušil. Keď lyžiarky šli po zjazdovke, tak dostávali obrovské rany zospodu lyží. Je to akoby ich niekto boxoval.

„Po tom, ako napadol sneh sa spravilo to, že niektoré brány boli tvrdé, niektoré mäkké a niekde bol taký ´cukor´. Urobili sa na svahu guličky. Bolo to veľmi hrboľaté. Bol to boj, ale išla som naplno a nakoniec je z toho tretie miesto," povedala Vlhová pre TASR.

Slovenka vyslovila obavy o zjazdovku pri slalomových pretekoch. „Ak budú podmienky ako pri pretekoch obrovského slalomu, je to na hrane fair play. Dúfam, že trať bude lepšia.“