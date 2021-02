S Vlhovou si potajomky kupovali pelendreky. To, že lyžuje, je malý zázrak

„Na Slovensku nie je toľko lyžiarok na mojej úrovni, s ktorými by som mohla trénovať. Nie je tu ani toľko trénerov. V Česku to mám jednoduchšie,“ vysvetľuje Hromcová.

Na lyže sa prvýkrát postavila, keď mala rok a pol. Na rovinke. V troch rokoch už lyžovala na zjazdovke. „Keď som mala päť, rodičia ma prihlásili do lyžiarskeho klubu v Bratislave,“ opisuje.

„Bolo by jednoduchšie, keby sme mali kopec pri dome. Takto to bolo pre rodičov finančne náročnejšie. A ja som bola často preč z domu, chodila som menej do školy a učila sa na sústredeniach,“ pokračuje Hromcová.

Medzi žiakmi i juniormi patrila vo svojej kategórii na Slovensku medzi najlepšie. Na pretekoch Trofeo Topolino, ktoré sú neoficiálnymi majstrovstvami sveta žiakov, skončila vo veľkej konkurencii pätnásta.

V Aare štartovala v tímovej súťaži

Po prechode k juniorkám zrazu ostala vo svojej kategórii na Slovensku jediná. Chvíľu sa spájala so staršími lyžiarkami, medzi ktorými bola aj Jana Gantnerová.

Keď však skončili aj tie, začala trénovať v Česku. Najskôr v okolí Brna, neskôr v Špindlerovom Mlyne. V súčasnosti sa pripravuje pod vedením trénera Jana Fiedlera.

„Má troch chlapcov a tri dievčatá. Je dobré, že trénujem s pretekárkami, s ktorými sa môžeme potiahnuť. Je medzi nami zdravá rivalita,“ naznačuje Hromcová.