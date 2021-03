Šok hráča Košíc. Po červenej karte videl modrú, rozhodca pred ním utekal

KOŠICE. Skúsený reprezentačný hádzanár, ktorý pôsobí v tíme Košice Crows, videl prvýkrát v kariére od rozhodcu modrú kartu. V závere zápasu Niké Handball Extraligy sa na ihrisku Hlohovca (Crows prehrali 26:29) mal Patrik Hruščák dopustiť hrubého nešportového správania. Rozhodca mu udelil dvojminútový trest, červenú a následne aj modrú kartu. Tá znamená, že prehrešok hráča bude uvedený v zápise o stretnutí a automaticky sa ním bude zaoberať Disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej (DK SZH).

Disciplinárka vymerala Hruščákovi dvojzápasový dištanc a pokutu 120 eur. Podľa košického hráča boli reakcia rozhodcu a následný trest neadekvátne. „Sám pre seba a bez vulgarizmov som povedal, že ak by som vedel, ako nás rozhodcovia v zápase zarežú, ani som nemusel cestovať do Hlohovca,“ uviedol Hruščák. Rozhodcovi sa mal vyhrážať napadnutím Modrú kartu mu udelili prvýkrát v kariére, ktorú odohral prevažne v zahraničí. „Bol to šok. Išiel som po zápase za rozhodcom, aby som sa ho opýtal, čo som spravil, že musel vytiahnuť až modrú kartu. Nič mi nepovedal a začal utekať. Pýtal som sa druhého rozhodcu aj delegáta, no ani oni mi to nevedeli vysvetliť.“

P. Hruščák (vľavo) videl prvýkrát v kariére modrú kartu. (Autor: Judita Čermáková)

Dvojminútový trest a červenú kartu by Hruščák dokázal prijať. Modrá karta bola podľa neho prehnaná. „Náš tréner sa po zápase od rozhodcu dozvedel, že som sa mu vraj vyhrážal napadnutím. To však nebola pravda. Cítil som nemohúcnosť a krivdu. Ak by som také niečo aj v návale emócii povedal, hneď po zápase by som sa mu osobne ospravedlnil,“ skonštatoval Hruščák. Klub následne poslal pred zasadnutím DK SZH svoje stanovisko spolu s ospravedlnením hráča aj s vysvetlením celej situácie. S odvolaním však Košičania neuspeli. Emócie patria k športu Hruščák patrí k emotívnym hráčom. Kritiku aj počas zápasu vždy smeruje predovšetkým do vlastných radov. „Otec ma učil, že vždy sa treba v prvom rade pozerať na seba. Keď spravím chybu, sám si ju vyčítam. Rovnako aj keď chybujú spoluhráči poviem im to na rovinu. Emócie patria k športu.“

Crows bez svojej výraznej opory prehrali dôležitý zápas s Považskou Bystricou 21:30. Išlo vôbec o prvú domácu porážku za takmer štyri roky existencie klubu. „Sledoval som to stretnutie z tribúny. Myslím si, že to mohlo dopadnúť inak. Tieto body nám budú v tabuľke určite chýbať.“ V sobotu čaká Crows mestské derby proti HK Košice, s ktorými súperia o tretie miesto. „Sme nabudení. Pevne verím, že zápas zvládneme a v tabuľke skončíme čo najvyššie. Našim snom aj naďalej ostáva finále. Ak sa dostanú do play-off obe košické mužstvá bola by to paráda.“

Rozhodnutie DK SZH Na základe informácií z písomnej správy rozhodcov, písomnej správy delegáta, zápisu zo stretnutia XA-42, videozáznamu stretnutia XA-42, stanoviska športového klubu Košice Crows a stanoviska hráča Patrika Hruščáka má DK SZH za to, že je dostatočne preukázané, že hráč Patrik Hruščák sa dopustil hrubého nešportového správania. DK SZH sa uzniesla a podľa čl. 46 ods. 8 a ods. 9 bod 9.1 a 9.2 Disciplinárneho poriadku SZH, hráčovi Košice Crows Patrikovi Hruščákovi ukladá, za hrubé nešportové správanie, ktorého sa dopustil, svojim prejavom v rozpore so športovým duchom, slušnosťou a dobrými mravmi po uplynutí hracieho času, pred vykonaním posledného voľného hodu, pri schádzaní z hracej plochy, v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XA-42, ktoré sa konalo 25. februára 2021 o 18.00 h v športovej hale v Hlohovci, medzi družstvami mužov športových klubov HC Sporta Hlohovec a Košice Crows sankcie: Pokutu vo výške 120 eur a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 stretnutia Niké Handball Extraligy športového klubu Košice Crows nepodmienečne.