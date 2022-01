Najskôr sa bála. Farkašová získala zlato na MS v paraalpskom lyžovaní

"Pocity sú super, užila som si to. Bála som sa síce trochu, že tá trať bude tvrdá, ale dobre to dopadlo. Vyhrali sme, musíme byť šťastní," uviedla pre paralympic.sk. "Na to, aké to bolo ľadové, to bola asi najlepšia jazda. Lyže držali, išlo sa nám úplne super. Perfektne sa skákalo," povedal Červeň.