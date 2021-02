Vlhová sa v zjazde vošla do prvej desiatky, prišla však o post líderky Svetového pohára

Po dnešných pretekoch sa mení líderka v celkovom hodnotení Svetového pohára! Po 97 dňoch Petra Vlhová uvoľňuje prvé miesto pre dnešnú víťazku Laru Gutovú-Behramiovú. Naša reprezentantka si dnes pripísala na konto 29 bodov a rovnaký počet bodov aj aktuálne stráca na Švajčiarku. Práve preto bude nadchádzajúci víkend viac než dôležitý. Gutová-Behramiová predviedla výbornú jazdu, v ktorej bola o dve stotiny rýchlejšia ako Rakúšanka Ramona Siebenhoferová. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Katrin Hirtlová-Stanggassingerová preťala cieľovú čiaru so stratou 3.7 sekundy.

Predposledná domáca pretekárka Teresa Runggaldierová končí so stratou tesne nad tri minúty na priebežnom 37. mieste.

Francúzka Esther Paslierová zatiaľ stratila najviac. So stratou 4.21 sekundy ide na priebežné posledné miesto.

Rosina Schneebergerová skončila podstatne horšie, keď kvôli chybe do cieľa neprišla.

Rahel Koppová zajazdila tretí najhorší čas a so stratou 2.39 sekundy je priebežne tridsiata.

Ariane Rädlerová prišla do cieľa s identickým časom ako Ragnhild Mowinckelová.

Po viac ako dvojročnom zranení sa vrátila do kolotoča zjazdového lyžovania Cornelia Hütterová. Rakúšanka stratila na Gutovú-Behramiovú viac než dva a pol sekundy.

Druhú desiatku pretekárok uzatvorila Marie-Michéle Gagnonová. Kanaďanka bola na prvom medzičase v zelených číslach, no neskôr spomalila a do cieľa prišla na siedmom mieste, a tak odsúva Petru na priebežné deviate miesto.

Slovenské želiezko v ohni Petra Vlhová strácala na prvom medzičase 14 stotín. V ďalšej pasáži pokračovala v dobrej jazde, keď strácala len 0.31 sekundy. Na treťom meranom úseku to bolo niečo málo cez pol sekundy. Na poslednom medzičase bola strata trištvrte sekundy, ale, najdôležitejšia, konečná strata činila 1.12 sekundy. Petra sa tak zaraďuje na priebežnú ôsmu priečku. Petra Vlhová predviedla oproti tréningovým jazdám výrazné zlepšenie.

Slovenské želiezko v ohni Petra Vlhová strácala na prvom medzičase 14 stotín. V ďalšej pasáži pokračovala v dobrej jazde, keď strácala len 0.31 sekundy. Na treťom meranom úseku to bolo niečo málo cez pol sekundy. Na poslednom medzičase bola strata trištvrte sekundy, ale, najdôležitejšia, konečná strata činila 1.12 sekundy. Petra sa tak zaraďuje na priebežnú ôsmu priečku. Petra Vlhová predviedla oproti tréningovým jazdám výrazné zlepšenie.

Talentovaná Kajsa Vickhoff Lieová predviedla solídnu jazdu, po ktorej sa so stratou 82 stotín radí na šieste miesto.

Treťou domácou pretekárkou je Marta Bassinová. Talianka strácala viac než pol sekundy už na prvom medzičase, a preto nemohla prísť do cieľa skôr ako so stratou 2.18 sekundy, čo je priebežne najhorší čas.

Prvú desiatku pretekárok uzatvorila Stephanie Venierová. Tretia Rakúšanka na trati predviedla solídny výkon, no ten nestačil na lepšie ako deviate miesto.

Ďalšou domácou pretekárkou bola Elena Curtoniová. Tá na každom medzičase navyšovala svoju stranu, čo vyústilo v cieli do straty 1.17 sekundy, čo činí jej priebežné šieste miesto.

Najväčším sokom Petry Vlhovej je aktuálne Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka zažíva výbornú fazónu a dnes tomu nie je inak. Gutová-Behramiová bola na prvých dvoch medzičasoch rýchlejšia, no potom prišli tesné straty. V záverečnej časti trate dokázala Švajčiarka zabrať a je prvá o dve stotiny!

Najväčším sokom Petry Vlhovej je aktuálne Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarka zažíva výbornú fazónu a dnes tomu nie je inak. Gutová-Behramiová bola na prvých dvoch medzičasoch rýchlejšia, no potom prišli tesné straty. V záverečnej časti trate dokázala Švajčiarka zabrať a je prvá o dve stotiny!

Čerstvá majsterka sveta v zjazdovom lyžovaní Corinne Suterová začala výborne. Na druhom medzičase strácala päť stotín, a tak išla približne ako priebežne vedúca Siebenhoferová. Neskôr prišli drobné zaváhanie, ktoré vyvrcholili preťatím cieľu so stratou 24 stotín.

Na trati máme prvú domácu pretekárku. Je ňou Francesca Marsagliaová, ktorá sa po viacerých drobných chybách zaradila na priebežné posledné miesto so stratou 1.72 sekundy.

Na trati máme prvú domácu pretekárku. Je ňou Francesca Marsagliaová, ktorá sa po viacerých drobných chybách zaradila na priebežné posledné miesto so stratou 1.72 sekundy.