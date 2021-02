ONLINE: Vlhová potrebuje ďalší dobrý výsledok, Gutová-Behramiová môže vyhrať

Prenos

17 Ilka Štuhecová zo Slovinska išla po tejto pretekárke na trať. V poslednej dobe sa jej nedarí tak ako by chcela a ukázala to aj táto jazda. Už od tretieho medzičasu bola strata vyššia a na popredné miesta mohla zabudnúť. Predbežne sa dostáva na 15. miesto.

16 Štartovné číslo 16 patrí Kanade. Marie-Michéle Gagnonová mala pred pretekom ambície umiestniť sa v prvej desiatke a do svojej jazdy dala všetko. Nevyšiel jej však záver a predbežne je na 9. mieste.

15 Domácu výpravu rozširuje Laura Pirovanová. Talianka včera skončila na 8. mieste a tento výsledok chcela dnes aspoň zopakovať. Dokonca by ho mohla aj vylepšiť, keďže predbežne sa v cieli zaradila na 5. miesto a vidno na nej veľkú spokojnosť.

14 Na trati sa potom predviedla jej krajanka Stephanie Venierová. Tá už od úvodu začala troška výraznejšie strácať, a v nečistej jazde pokračovala až do cieľa. Napokon to stračí na predbežné 11. miesto, na prvú desiatku to teda nestačí.

13 Po nej sme sledovali jazdu Ramony Siebenhoferovej z Rakúska, ktorá patrila medzi popredné mená a mohla zaútočiť aj na pódium, včera sa prejavila jej forma naplno keď obsadila druhé miesto. Dnes je v cieli na predbežnom 4. mieste, na pódium sa tak nepostaví.

12 Ďalšia Švajčiarka na trati a tou je Priska Nuferová. Úvod trate zvládla celkom dobre, ale v strednej pasáži začala výraznejšie chybovať a v cieli to stačí na zatiaľ predbežné 10. miesto.

11 Po krátkej prestávke sa na trať dostala rakúska reprezentantka Tamara Tipplerová. Nezačala úplne ideálne a bolo to v červených číslach, do cieľa dorazila so stratou 1.14 sekundy a predbežne je na 8. mieste.

Predbežné poradie (10/50):



1. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

2. Corinne Suterová (SUI)

3. Kira Weidleová (GER)

Nasleduje krátka prestávka!

10 Federica Brignoneová z Talianska uzavrela prvú desiatku dnešnej štartovnej listiny. Domáca pretekárka však začala veľmi zle a jej jazda nebola vôbec ukážková. Postupne jej strata narastala a predbežne je po veľa chybách až na 9. mieste, zatiaľ to je najpomalšia jazda.

9 Jediná reprezentantka Nemecka je dnes Kira Weidleová a tá už patrila pred štartom medzi tie popredné mená. Weidleová mala počas svojej jazdy problémy, napokon je v cieli na predbežnom 3. mieste vďaka dobrému záveru a uvidí, či pódium udrží alebo nie.

8 Druhá domáca reprezentantka na trati je Nadia Delagová. U nej sa nepočítalo s útokom na pódium a dokázala to aj jej nevydarená jazda a strata postupne narastala. Stále ešte mladá pretekárka je predbežne na 7. mieste, zatiaľ zaznamenala najpomalší čas.

7 ONLINE: Petra Vlhová dnes - zjazd vo Val di Fassa (sobota) | Sportnet.sk A už sme sledovali včerajšiu víťazku a predbežní líderku celkového predbežného poriada! Lara Gutová-Behramiová bola dnes najväčšia favoritka na víťazstvo a dokázala to aj svojou výbornou jazdou! Svoju krajanku Suterovú zdoláva o 32 stotín a pokračuje vo fantastickej forme.

6 Nórska reprezentantka Kajsa Vickhoff Lieová patrí medzi vychádzajúce hviezdy alpského lyžovania. Aj v tejto sezóne zaznamenáva celkom dobré výsledky, dnes je v cieli na predbežnom 2. mieste, nebola to čistá jazda a uvidí, na aké umiestnenie to napokon postačí. Bude však zrejme vysoko, Nórka je spokojná.

5 ONLINE: Petra Vlhová dnes - zjazd vo Val di Fassa (sobota) | Sportnet.sk Tretia Švajčiarka v úvodnej pätici a tou je Corinne Suterová. Napokon sa nám znova mení predbežné prvé miesto, čo je podľa očakávania. Suterová bola o vyše pol sekundy rýchlejšia a bude čakať, ako zareagujú jej súperky!

4 ONLINE: Petra Vlhová dnes - zjazd vo Val di Fassa (sobota) | Sportnet.sk Na určitú dobu sa teda pochopiteľne pretek musel prerušiť, kým sa upravila trať. Po pauze sa na trať dostala štvrtá pretekárka v poradí a to Michelle Gisinová zo Švajčiarska. Tá sa včera delila o deviate miesto s našou reprezentantkou, dnes v cieli zaznamenáva čas o jednu stotinu lepší ako jej krajanka a ide na predbežnú lídersku pozíciu!

Američanka je v poriadku a dorazila už do cieľa. Veľmi sklamaná hodila rukavice o zem, dnes to bude bez pódiového umiestnenia a to ju veľmi mrzí.

3 ONLINE: Petra Vlhová dnes - zjazd vo Val di Fassa (sobota) | Sportnet.sk Breezy Johnsonová z USA dnes patrila medzi hlavné favoritky na prípadné víťazstvo. Američanka nemala ideálny štart, ale následne svoju jazdu vylepšila a tesne pred cieľom to vyzeralo veľmi nádejne. Žiaľ, Johnsonová vyletela z trate a končí v ochrannej sieti! Tak to je smola, veríme že je Johnsonová v poriadku.

2 ONLINE: Petra Vlhová dnes - zjazd vo Val di Fassa (sobota) | Sportnet.sk Ako druhá sa na trať dostala prvá Švajčiarka a to Jasmine Fluryová. Ani ona sa včera nezmestila do prvej desiatky a dnes by to zrejme chcela napraviť. Tesne pred cieľom to držala v zelených číslach a napokon je o 19 stotín rýchlejšia ako jej talianska súperka!

1 Siedmy tohtoročný zjazd v rámci SP sa rozbehol, na trať sa ako prvá dostala Elena Curtoniová z Talianska. Včera sa jej až tak nedarilo, keď skončila jedenásta. V cieli stanovila prvý dnešný čas a to 1:26.54 a uvidíme, ako sa bude dariť jej súperkám.

Zjazd žien sa práve začal!

Na štarte je už všetko pripravené, čoskoro sa môže začať. Prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania. Aj dnes v talianskom Val di Fassa pokračuje SP a opäť u žien uvidíme zjazd. Včerajšie prvenstvo bude obhajovať nová predbežná líderka SP Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa včera umiestnila na delenom deviatom mieste spoločne s Michelle Gisinovou.



Petra Vlhová tak stratila po včerajšku predbežnú líderskú pozíciu, dnes a zajtra v SuperG tak potrebuje nazbierať body a sústrediť sa potom na záver SP, kde sa už pôjde jej hlavné disciplíny.



Dnes jej patrí štartovné číslo 19, celkovo uvidíme na trati 50 pretekárok. Zatiaľ si prezrite štartovnú listinu, krátko pred štartom sa znova prihlásime.

Štartová listina:



1. Elena Curtoniová (ITA)

2. Jasmine Fluryová (SUI)

3. Breezy Johnsonová (USA)

4. Michelle Gisinová (SUI)

5. Corinne Suterová (SUI)

6. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Nadia Delagová (ITA)

9. Kira Weidleová (GER)

10. Federica Brignoneová (ITA)

11. Tamara Tipplerová (AUT)

12. Priska Nuferová (SUI)

13. Ramona Siebenhoferová (AUT)

14. Stephanie Venierová (AUT)

15. Laura Pirovanová (ITA)

16. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

17. Ilka Štuhecová (SLO)

18. Mirjam Puchnerová (AUT)

19. Petra Vlhová (SVK)

20. Marta Bassinová (ITA)

21. Isabella Wrightová (USA)

22. Tiffany Gauthierová (FRA)

23. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

24. Ariane Rädlerová (AUT)

25. Joana Hählenová (SUI)

26. Francesca Marsagliaová (ITA)

27. Christine Scheyerová (AUT)

28. Jasmina Suterová (SUI)

29. Julija Pleškovová (RUS)

30. Sabrina Maierová (AUT)

31. Laurenne Rossová (USA)

32. Nadine Festová (AUT)

33. Rahel Koppová (SUI)

34. Christina Agerová (AUT)

35. Rosina Schneebergerová (AUT)

36. Laura Gaucheová (FRA)

37. Noemie Kollyová (SUI)

38. Katja Grossmannová (SUI)

39. Maruša Ferková (SLO)

40. Federica Sosiová (ITA)

41. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

42. Esther Paslierová (FRA)

43. Camille Ceruttiová (FRA)

44. Ania Monica Caillová (ROU)

45. Teresa Runggaldierová (ITA)

46. Katrin Hirtlová-Stanggassingerová (GER)

47. Roberta Melesiová (ITA)

48. Franziska Gritschová (AUT)

49. Nevena Ignjatovićová (SRB)

50. Tifany Rouxová (FRA)

Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní tohto online textového prenosu. V ňom sa spoločne zameriame na zjazd žien, ktorý sa začne o 11:00.



Po MS už opäť pokračuje SP, ktorého čaká jeho vyvrcholenie a tak sa dramatizuje aj boj o kryštálový glóbus, či už veľký, alebo malý. V Taliansku aj po MS ešte pokračuje dianie SP, piatok a sobota patria zjazdu a v nedeľu sa ide SuperG a všetky tri podujatia sú aj s účasťou našej reprezentantky Petry Vlhovej.



Piatočný zjazd ovládla Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska a vďaka tomu sa stala novou predbežnou líderkou SP. Petra Vlhová stráca aktuálne z druhého miesta 29 bodov a tak potrebuje cez víkend získať nejaké tie body a potom sa naplno sústrediť na záver SP, kde sa pôjdu už jej hlavné disciplíny.



Ako dopadne sobotný zjazd? Sledujte náš online prenos!