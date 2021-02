Vlhová má ďalšie striebro, je vicemajsterka sveta v slalome!

Rakúska reprezentantka Katharina Liensbergerová dokázala vyhrať aj druhé kolo a tak získava z tohtoročného šampionátu v slalome zlatú medailu! Dôvod na radosť má však aj Slovensko! Petra Vlhová napokon pridáva na tomto šampionáte svoju druhú striebornú medailu a posielame teda obrovskú gratuláciu a veríme, že ju to nakopne tým správnym spôsobom do záveru SP. Tretie miesto a bronzovú medailu napokon berie americká reprezentantka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola po prvom kole na 4. mieste a v boji o bronz zdolala Holdenerovú, ktorá bola po prvom kole tretia, ale žiaľ dnes medailu nezískala. Ešte bude prebiehať boj o konečné umiestnenie medzi reprezentantkami, ktoré dokončili prvé kolo. V tejto chvíli sa však už náš prenos končí, ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok soboty!

Rakúska reprezentantka Katharina Liensbergerová dokázala vyhrať aj druhé kolo a tak získava z tohtoročného šampionátu v slalome zlatú medailu! Dôvod na radosť má však aj Slovensko! Petra Vlhová napokon pridáva na tomto šampionáte svoju druhú striebornú medailu a posielame teda obrovskú gratuláciu a veríme, že ju to nakopne tým správnym spôsobom do záveru SP. Tretie miesto a bronzovú medailu napokon berie americká reprezentantka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola po prvom kole na 4. mieste a v boji o bronz zdolala Holdenerovú, ktorá bola po prvom kole tretia, ale žiaľ dnes medailu nezískala. Ešte bude prebiehať boj o konečné umiestnenie medzi reprezentantkami, ktoré dokončili prvé kolo. V tejto chvíli sa však už náš prenos končí, ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok soboty!

A už sa ide ozaj do tuhého! Zostávajú posledné 4 pretekárky a boj o medaile vrcholí. Stále je na líderskej pozícii Slokarová a to je veľkým prekvapením.

ONLINE: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo (MS zjazdové lyžovanie 2021) LIVE | sportnet.sme.sk A už sa ide ozaj do tuhého! Zostávajú posledné 4 pretekárky a boj o medaile vrcholí. Stále je na líderskej pozícii Slokarová a to je veľkým prekvapením.

Lena Dürrová z Nemecka takisto nepredviedla oslnivý výkon v druhom kole. Jej strata postupne narastala až do cieľa a zatiaľ to stačí na predbežné 8. miesto, to je veľký prepad. No, Andreja Slokarová zo Slovinska je stále na líderskej pozícii.

Lena Dürrová z Nemecka takisto nepredviedla oslnivý výkon v druhom kole. Jej strata postupne narastala až do cieľa a zatiaľ to stačí na predbežné 8. miesto, to je veľký prepad. No, Andreja Slokarová zo Slovinska je stále na líderskej pozícii.

Švédska reprezentantka Emelie Wikströmová bola tá druhá, ktorá sa delila o desiate miesto po prvom kole. Od úvodu však išla dosť zle a to sa odrazilo aj na jej čase. Stačí to v cieli len na predbežné 6. miesto, prepadne sa tak nižšie v konečnom poradí oproti prvému kolu.

Švédska reprezentantka Emelie Wikströmová bola tá druhá, ktorá sa delila o desiate miesto po prvom kole. Od úvodu však išla dosť zle a to sa odrazilo aj na jej čase. Stačí to v cieli len na predbežné 6. miesto, prepadne sa tak nižšie v konečnom poradí oproti prvému kolu.

Kristin Lysdahlová z Nórska si od úvodu držala svoj náskok a prvú časť zvládla čisto. V strede trate však prišla veľká chyba, strata času a v cieli to stačí na predbežné druhé miesto. Vyzeralo to, že tam bol špicár, ale opakovaný záber to nepotvrdil.

Kristin Lysdahlová z Nórska si od úvodu držala svoj náskok a prvú časť zvládla čisto. V strede trate však prišla veľká chyba, strata času a v cieli to stačí na predbežné druhé miesto. Vyzeralo to, že tam bol špicár, ale opakovaný záber to nepotvrdil.

Sledovali sme jazdu domácej reprezentantky Irene Curtoniovej. Vyzeralo to, že by mohla ísť na líderskú pozíciu, ale po lepšom začiatku nezvládla záver a napokon ide na predbežné druhé miesto.

Sledovali sme jazdu domácej reprezentantky Irene Curtoniovej. Vyzeralo to, že by mohla ísť na líderskú pozíciu, ale po lepšom začiatku nezvládla záver a napokon ide na predbežné druhé miesto.

Elsa Fermbäcková zo Švédska nezvládla najlepšie prvú časť trate, od strednej pasáže to však začala zrýchľovať. Napokon to v cieli stačí na predbežnú líderskú pozíciu s náskokom 40 stotín.

Elsa Fermbäcková zo Švédska nezvládla najlepšie prvú časť trate, od strednej pasáže to však začala zrýchľovať. Napokon to v cieli stačí na predbežnú líderskú pozíciu s náskokom 40 stotín.

Medzi 30 najlepších sa do druhého kola dostala aj Leona Popovićová z Chorvátska. Do konca trate bojovala o predbežnú líderskú pozíciu, ale tú napokon nezískala a ide na druhé miesto.

Medzi 30 najlepších sa do druhého kola dostala aj Leona Popovićová z Chorvátska. Do konca trate bojovala o predbežnú líderskú pozíciu, ale tú napokon nezískala a ide na druhé miesto.

Prajem príjemné športové popoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania a slovenského športu! O malú chvíľu nás čaká druhé kolo slalomu žien a Petra Vlhová po tom prvom figuruje na druhom mieste! Slovenská reprezentantka tak má šancu ukončiť svetový šampionát medailou, ale vyzerá to ešte na poriadne dramatické a vyrovnané druhé kolo a tak verme, že sa jej to podarí.

Prajem príjemné športové popoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania a slovenského športu! O malú chvíľu nás čaká druhé kolo slalomu žien a Petra Vlhová po tom prvom figuruje na druhom mieste! Slovenská reprezentantka tak má šancu ukončiť svetový šampionát medailou, ale vyzerá to ešte na poriadne dramatické a vyrovnané druhé kolo a tak verme, že sa jej to podarí.