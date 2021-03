Skvelá Vlhová vyhrala slalom v Aare a vrátila sa na čelo celkového poradia

Konečné poradie:



1. Petra Vlhová (SVK) 1:45,16



2. Katharina Liensbergerová (AUT) +0,20

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,64



4. Wendy Holdenerová (SUI) +0,69

5. Lena Dürrová (GER) +1,67

6. Franziska Gritschová (AUT) +1,80

7. Ana Buciková (SLO) +1,91

7. Michelle Gisinová (SUI) +1,91

9. Paula Moltzanová (USA) +2,23

10. Kristin Lysdahlová (NOR) +2,39



11. Laurence St. Germainová (CAN) +2,50

12. Ali Nullmeyerová (CAN) +2,63

13. Martina Dubovská (CZE) +2,70

14. Elsa Fermbäcková (SWE) +2,74

15. Andreja Slokarová (SLO) +3,16

16. Kristina Riisová-Johannessenová (NOR) +3,27

17. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,28

18. Chiara Mairová (AUT) +3,33

19. Marie-Therese Sporerová (AUT) +3,34

20. Nastasia Noensová (FRA) +3,36



21. Camille Rastová (SUI) +3,48

22. Nina O'Brienová (USA) +3,59

23. Charlie Guestová (GBR) +3,64

24. Leona Popovićová (CRO) +3,99

25. Andrea Filserová (GER) +4,24



Druhé kolo nedokončili: Katie Hensienová (USA), Jessica Hilzingerová (GER), Martina Peterliniová (ITA), Sara Hectorová (SWE) a Irene Curtoniová (ITA).