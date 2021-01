ONLINE: Vlhová opäť útočila na pódiové umiestnenie, Ledecká mala nepríjemný pád

Prenos

Výraznú taliansku výpravu dnes tvorí aj Elena Curtoniová. Úvod mala veľmi dobrý a snažila sa držať vysoké tempo až do cieľa. Predbežne sa tam zaradila po výbornej jazde na treti miesto, takže Breezy Johnsonová z USA dnes na pódium nebude a Petra Vlhová sa posúva na piate miesto!

Ešte na jedno meno nesmieme zabúdať. Michelle Gisinová zo Švajčiarska sa dnes pustila do jazdy odvážne a hlavne veľmi dobre, chcela dnes zdolať Petru Vlhovú a to sa jej napokon nepodarilo, predbežne je na 7. mieste a to znamená, že Peťa získane viac bodov ako jej hlavná konkurentka!

17 Ďalšie dnešné popredné meno je Corinne Suterová, domáca reprezentantka je držiteľkou malého kryštálového glóbusu. Švajčiarka dnes však opäť nezdolá našu Petru, predbežne je v cieli na 5. mieste!

Petra išla veľmi dobre, rovnako ako včera a do samotného záveru bojovala o tretie miesto! Napokon jej však pódium ujde aj dnes, ale predbežne je na štvrtom mieste a verme, že sa jej podarí zopakovať ten včerajší úspech aj dnes, na prvé miesto stratila 1.05 sekundy! Určite tu však je veľká spokojnosť.

No a na trať ide Petra Vlhová! Držíme našej reprezentantke palce!

Máme tu ďalšie poprednejšie meno, na trati sa predstavila domáca krajanka Lara Gutová-Behramiová. Včera skončila až na 16. mieste, dnes chytila rytmus od začiatku a išla výborne, medzičasy boli veľmi tesné a v cieli sa zaradila na predbežné 2. miesto! Toto vyzerá na pódium, ale ešte nepredbiehajme.

14 Ďalej sme sledovali jazdu skúsenej talianskej reprezentantky Francesci Marsagliaovej. Išla odvážne do svojej jazdy, v podstate jej nič iné nezostávalo. Marsagliaová bojuje o taliansku nomináciu na MS, dnes je predbežne na 6. mieste, čo je celkom slušné.

Už sme mali možnosť sledovať americkú reprezentantku Breezy Johnsonovú, ktorá dokazuje v zjazde svoju výbornú formu a zatiaľ vždy bola na stupni víťazov ( 4 preteky a 4 tretie miesta!). V úvode spravila hrubú chybu, ktorá jej zobrala dosť času, ale napokon to v cieli stačí na predbežné druhé miesto, na Goggiovú stráca 89 stotín!

12 Marta Bassinová z Talianska sa na štart dnes nepostavila!

11 Tamara Tipplerová z Rakúska odštartovala druhú destiatku štartovnej listiny, v ktorej sa už čoskoro predstaví aj Petra Vlhová. Rakúšanka bola včera úspešná, dostala sa do TOP 10. Momentálne je na predbežnom 4. mieste.

Po prvej desiatke je na čele jednoznačne Sofia Goggiaová z Talianska a už to vyzerá, že o tomto mieste je predčasne rozhodnuté. Ďalej nasledujú jej krajanka Federica Brignoneová a nemecká reprezentantka Kira Weidleová.



Hneď tri pretekárky nedokončili tento pretek, v prípade Ester Ledeckej a Kajse Vickhoff Lieovej to boli aj škaredé pády do ochrannej siete.

Opäť sa tak na malý moment tento pretek musí prerušiť, keďže Lieová skončila na ochrannej sieti a tú treba dať do poriadku. Nórka vyzerá byť v poriadku, bola späť na nohách a aj jej samozrejme želáme skoré uzdravenie.

Nasleduje krátka prestávka!

Prvú desiatku štartovnej listiny uzavrela Kajsa Vickhoff Lieová z Nórska. Táto vychádzajúca hviezda dnes pretek nedokončila, nezvládla oblúk a končí na ochrannej sieti!

Hlavná favoritka Sofia Goggiaová z Talianska už absolvovala svoju jazdu, najlepšia zjazdárka tejto sezóny svoje kvality predviela opäť, svoju jazdu zvládla výborne bez chyby a v cieli končí s časom 1:27.75, toto prekoná asi málokto! Zrejem už môžme konštatovať, že Sofia vyhrá tento pretek aj dnes.

8 Pretek bol úspešne reštartovaný a na trati sa nám ukázala Ramona Siebenhoferová z Rakúska. V úvodnej technickej pasáži sa nevyhla chybe a napokon v cieli je predbežne na 6. mieste, čo je momentálne to posledné a stratila takmer 3 sekundy.

Ešte aj touto cestou prajeme Ester Ledeckej skoré uzdravenie, veríme že to nebude nič vážne a uvidíme ju v najbližšom preteku opäť, ten je na programe zajtra a pôjde sa Super-G.

Pretek je stále prerušený, musí sa opraviť tá ochranná sieť na trati. Ešte to chvíľu potrvá.

7 Ester je stále ešte na trati, stoji na nohách a to je teraz podstatné. Už sa ju podarilo vyslobodiť z ochrannej siete, pretek je tak teraz prerušený. Česká reprezentantka vyzerá byť v poriadku, aj keď tam zrejme nejaký ten šrám bude.

No a na trati sa nám už ukázala prvá favoritka Ester Ledecká! Včera sa česká reprezentantka umiestnila na druhom mieste a dnes by určite chcela túto métu dosiahnuť. V úvode hneď výrazne chybovala, ustála to a do ciela napokon však nedošla! Krátko v závere trate vypadla a končí na ochrannej sieti! Tak to je vešká škoda pre Ester, veríme že je v poriadku!

6 Prvá domáca reprezentantka na trati je dnes Joana Hählenová. Mezdi hlavné favoritky v zjazde nepatrí, skôr bojuje o čo najlepšie umiestnenie v bodovej tridsiatke. Dnes však nedošla ani do cieľa!

5 Prvou nemeckou reprezentantkou na trati je Kira Weidleová. Úvod mala veľmi dobrý, ale potom spravila viacero menších chýb a napokon je v cieli na predbežnom druhom mieste so stratou 30 stotín.

4 Nórska reprezentantka Ragnhild Mowinckelová včera nedokázala bodovať. Dnes sa to tak bude snažiť vylepšiť, zatiaľ je predbežne druhá so stratou 1.19 sekundy.

Svoju dnešnú jazdu už má za sebou talianska reprezentantka Federica Brignoneová, ktorá dnes patrí medzi tie poprednejšie mená. Talianka predviedla veľmi dobrú jazdu, zatiaľ je prvá s časom 1:29.01!

2 Druhá v poradí sa na trati predstavila Stephanie Venierová z Rakúska. Už včera sa jej moc nedarilo a bude tomu tak aj dnes. Všetky medzičasy mala červené a v cieli je horšia od Štuhecovej o 33 stotín sekundy.

1 Ako prvá sa dnes na trať dostala slovinská reprezentantka Ilka Štuhecová. Ešte dodáme, že dnes sa štartuje normálne zo štartu určeného pre zjazd, keďže podmienky sú na trati zatiaľ dobré. Dobrú jazdu však nemá za sebou Štuhecová, jej čas je 1:30.21, takmer pred cieľom spadla.

Zjazd žien sa práve začal!

Na štarte je už všetko pripravené, čoskoro sa tak tento pretek môže začať. Prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom zjazdového lyžovania. Aj dnes sa u žien pokračuje v zjazde vo švajčiarskom stredisku a jeho súčasťou bude opäť aj Petra Vlhová! Slovenská reprezentantka včera vybojovala fantastické štvrté miesto, len o pár stotín jej ušlo pódium. Verme, že dnes tento výkon minimálne zopakuje. Patrí jej štartovné číslo 16, dnes uvidíme 50 pretekárok.

Štartovná listina:



1. Ilka Štuhecová (SLO)

2. Stephanie Venierová (AUT)

3. Federica Brignoneová (ITA)

4. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

5. Kira Weidleová (GER)

6. Joana Hählenová (SUI)

7. Ester Ledecká (CZE)

8. Ramona Siebenhoferová (AUT)

9. Sofia Goggiaová (ITA)

10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

11. Tamara Tipplerová (AUT)

12. Marta Bassinová (ITA)

13. Breezy Johnsonová (USA)

14. Francesca Marsagliaová (ITA)

15. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

16. Petra Vlhová (SVK)

17. Corinne Suterová (SUI)

18. Michelle Gisinová (SUI)

19. Elena Curtoniová (ITA)

20. Laura Pirovanová (ITA)

21. Jasmine Fluryová (SUI)

22. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

23. Jacqueline Wilesová (USA)

24. Ricarda Haaserová (AUT)

25. Mirjam Puchnerová (AUT)

26. Priska Nuferová (SUI)

27. Jasmina Suterová (SUI)

28. Tiffany Gauthierová (FRA)

29. Nadia Delagová (ITA)

30. Christine Scheyerová (AUT)

31. Laurenne Rossová (USA)

32. Nadine Festová (AUT)

33. Ariane Rädlerová (AUT)

34. Rosina Schneebergerová (AUT)

35. Sabrina Maierová (AUT)

36. Lin Ivarssonová (SWE)

37. Laura Gaucheová (FRA)

38. Julija Pleškovová (RUS)

39. Noemie Kollyová (SUI)

40. Greta Smallová (AUS)

41. Michaela Heiderová (AUT)

42. Maruša Ferková (SLO)

43. Isabella Wrightová (USA)

44. Ania Monica Caillová (ROU)

45. Karen Smadjaová Clementová (FRA)

46. Stephanie Jenalová (SUI)

47. Camille Ceruttiová (FRA)

48. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

49. Roberta Melesiová (ITA)

50. Nevena Ignjatovićová (SRB)

Vítam všetkých priaznivcov zjazdového lyžovania pri sledovaní tohto online textového prenosu! V ňom sa spoločne zameriame na zjazd žien, ktorý bude hostiť švajčiarske stredisko Crans Montana. Začiatok preteku je na programe o 10:00.



Program SP v zjazdovom lyžovaní pokračuje ďalej a to konkrétne vo Švajčiarsku. Ženy tu čakajú dva zjazdy a Super-G a to aj s účasťou slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej. V piatok sa pôjde v poradí štvrtý a v sobotu potom piaty zjazde tejto sezóny.



Piatočný zjazd priniesol víťazstvo talianskej reprezentantky Sofii Goggiaovej, čo sa zrejme aj čakalo. Na druhom mieste sa umiestnila s minimálnou stratou česká pretekárka Ester Ledecká a tretie miesto patrilo Breezy Johnsonová z USA.



Slovenská reprezentantka Petra Vlhová napokon získala výborné 4. miesto a len tesne jej ušlo premiérové umiestnenie na pódium v kĺzavých disciplínach. Dôležité je, že získala veľkú porciu bodovo do celkového poradia SP a navýšila tak svoj náskok.



Priebežné celkové poradie SP:

1. Petra Vlhová (SVK) 825 bodov

2. Michelle Gisinová (SUI) 715 bodov

3. Marta Bassinová (ITA) 623 bodov

4. Mikaela Shiffrinová (USA) 565 bodov

5. Sofia Goggiaová (ITA) 554 bodov

...

10. Ester Ledecká (CZE) 357 bodov

42. Martina Dubovská (CZE) 85 bodov



Kto sa stane víťazom slobodného zjazdu a ako sa bude dariť našej reprezentantke? Sledujte náš online prenos!