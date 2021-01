Vlhová skončila desiata, v boji o veľký glóbus si ale pohoršila. Už zajtra môže prísť o prvé miesto

Konečné poradie:



1. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 1:15,70 min

2. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) +0,68 s

3. Marie-Michéle Gagnonová (CAN) +0,93

4. Sofia Goggiaová (ITA) +1,00

5. Christine Scheyerová (AUT) +1,00

6. Ester Ledecká (CZE) +1,19

7. Corinne Suterová (SUI) +1,21

8. Priska Nuferová (SUI) +1,22

8. Tamara Tipplerová (AUT) +1,22

10. Tiffany Gauthierová (FRA) +1,27

10. Petra Vlhová (SVK) +1,27

12. Federica Brignoneová (ITA) +1,33

13. Elena Curtoniová (ITA) +1,48

14. Tessa Worleyová (FRA) +1,51

15. Mirjam Puchnerová (AUT) +1,60

16. Laura Pirovanová (ITA) +1,66

17. Ricarda Haaserová (AUT) +1,67

18. Jasmina Suterová (SUI) +1,82

19. Joana Hählenová (SUI) +1,87

20. Jasmine Fluryová (SUI) +1,89

21. Nadine Festová (AUT) +2,12

21. Laura Gaucheová (FRA) +2,12

23. Kira Weidleová (GER) +2,15

24. Francesca Marsagliaová (ITA) +2,21

25. Maruša Ferková (SLO) +2,54

26. Rosina Schneebergerová (AUT) +2,65

27. Roberta Melesiová (ITA) +2,68

28. Julia Scheibová (AUT) +2,77

29. Isabella Wrightová (USA) +2,82

30. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +2,94