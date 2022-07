Favorité:



Ne že by tahle etapa patřila v letošním itineráři Staré dámy k těm nejtěžším, určitě se však neočekává, že by do cíle mohl dojet jako první některý ze spurterů. Na druhou stranu, v podstatě ani ne nikdo bojující na celkové umístění. Ti největší favorité budou chtít pravděpodobně pošetřit svoje síly před následujícími dvěma horskými testy, takže se skýtá velká šance na únik. Thibaut Pinot (FRA/GFC), Lennard Kämna (GER/BOH), Bauke Mollema (NED/TFS), Matej Mohorič (SLO/TBV), Patrick Konrad (AUT/BOH), Thomas Pidcock (GBR/IGD), Alberto Bettiol (ITA/EFE), Damiano Caruso (ITA/TBV), Neilson Powless (USA/EFE), Giulio Ciccone (ITA/TFS), Louis Meintjes (RSA/IWG) či Simon Geschke (GER/COF), ti všichni by se mohli vrhnout do samostatného dobrodružství a pokusit se urvat triumf dne.