ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 9. etapa LIVE

Peloton před druhým volným dnem čeká náročná etapa. Jezdci absolvují celkem 193 kilometrů dlouhou etapu z Aigle do Chatel les Portes du Soleil. Start etapy je naplánován do města, kde sídlí Mezinárodní cyklistická unie. Ve zdejším regionu se jezdí množství cyklistických závodů. V první polovině tratě čeká závodníky spíše rovina, ale následují dvě stoupání první kategorie – Col de la Croix a Pas de Morgins. Dá se očekávat, že do úniku se dnes zapojí vrchaři, kteří budou chtít zabojovat o triumf v etapě i body do soutěže o puntíkovaný dres.