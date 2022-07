ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 7. etapa LIVE

Žlutý trikot – Tadej Pogačar

Největší favorit letošní Tour de France, který letos může zkompletovat vítězný hattrick a zapsat se ještě více do historie, skončil v úvodní etapě – časovce – na třetím místě se ztrátou sedmi sekund na Yvese Lampaerta. Po druhé etapě měl "manko" o vteřinu větší, ovšem na další hvězdu pelotonu Wouta van Aerta. Belgičan ve třetí etapě nastřádal dalších pár sekund a vzhledem k tomu, že čtvrtou etapu vyhrál, šel Pogačar do páté etapy se ztrátou 32 sekund na Belgičana.



Po páté etapě byl Slovinec čtvrtý, ovšem na Aerta ztrácel už jen 14 sekund. Ovšem ve čtvrteční šesté etapě si zřejmě třiadvacetiletý rodák ze slovinské Komendy řekl, že prostě půjde před Planinou krásných dívek do žlutého trikotu a tak se i stalo. Tadej Pogačar totiž zvládl finiš nejdelší etapy skvěle, přespurtoval krajana Primože Rogliče (který po pádu v páté etapě a vyhozenému ramenu zaslouží obrovské uznání) a díky desetisekundové bonifikaci za vítězství se během letošní Staré Dámy poprvé oblékl do Maillot Jaune s náskokem 4 sekund na Američana Neilsona Powlesse (EF Education-EasyPost) a 31 sekund na Jonase Vingegaarda (Jumbo-Visma) z Dánska.