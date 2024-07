Otvárací ceremoniál bude prvýkrát mimo štadióna. Dohliadať naň bude 45-tisíc policajtov

PARÍŽ. Na otvárací ceremoniál OH 2024 v Paríži bude dohliadať zhruba 45.000 policajtov. V stredu to potvrdil riaditeľ plánovacieho úseku hier Lambis Konstantinidis.

To prirodzene vzbudzuje obavy ohľadom bezpečnosti, k čomu prispel aj víkendový útok na amerického exprezidenta Donalda Trumpa.

"Je to šesťkilometrová trasa, takže je to obrovská oblasť na monitorovanie. Preto potrebujeme toľko bezpečnostných zložiek. Naše bezpečnostné plány sú veľmi dynamické a vždy berú do úvahy najnovšie udalosti, ktorým sa snažia prispôsobiť," uviedol Konstantinidis.

Dodal, že v rámci bezpečnosti organizátori spolupracujú so zahraničím.

"Veľmi úzko spolupracujeme s americkými bezpečnostnými službami a ich tajnými službami. Sme si istí, že sme na rovnakej vlne, ale v dôsledku toho nešťastného incidentu sme nemuseli meniť nič," citovala Konstantinidisa agentúra Reuters.