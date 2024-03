Nové sankcie, píšu v Rusku. Tyrkysová vlajka aj komisia, ktorá môže Rusov nechať doma

Zaujímavou podmienkou je, že sa musia zdržať akejkoľvek činnosti alebo komunikácie, ktorá súvisí so štátnymi symbolmi, symbolmi olympijských výborov Ruska a Bieloruska, národných federácií aj symbolikou spojenou s podporou konfliktu na Ukrajine. A to nielen pred olympiádou a počas nej, ale rovnako aj po jej skončení.

Je to len odhad. Toto číslo môže byť o niečo vyššie. Maximálne by to však mohlo byť 55 športovcov.

Chramcov bežne zobrazuje symbol Z, znak agresie na Ukrajine, na svojich sociálnych sieťach a statusy doplňuje hastagmi Za prezidenta či Za Rusko. Aktuálne platí, že by v Paríži mal štartovať.

Nie sú to ojedinelé prípady. Niektorí však svoje posty z minulosti začali mazať a môže byť zložitejšie zdokumentovať ich postoje. MOV sa však chce vyhnúť škandálom.

Preto bude mať Individuálna neutrálna komisia pre posudzovanie spôsobilosti športovcov dôležitú rolu. Je zložená z troch členov – Nicole Hoevertszovej (viceprezidentky MOV), bývalého úspešného basketbalistu Paua Gasola (člena etickej komisie MOV) a hráča stolného tenisu Seunga Min Riu (člena komisie športovcov MOV).

Táto trojica bude schvaľovať účasť neutrálnych športovcov na parížskych hrách. Vzhľadom na tieto pravidlá niektorí športovci o účasť na olympiáde prídu.

Tenisti pôjdu, žijú na inej planéte

Reakcie z Ruska sú kritické.



„Hovoria nám: Pustíme vás, len buďte dobrí. V koncentračných táboroch hovorili o tom ako o sterilizácii. Ja zas nechcem počuť tú ich hymnu, načo mi to je? Máme vlastnú - krajiny, v ktorej žijem," citovala agentúra TASS šéfa ruského zápasenia Michaila Mamiašviliho.

Podľa Iriny Rodninovej MOV poprel svoje princípy a neustále mení podmienky.

„Vnímame to negatívne. Škodí to myšlienkam olympizmu a porušuje záujmy olympijských športovcov. Je to v rozpore s ideami olympijského hnutia a poškodzuje to povesť MOV," reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre ruské médiá.

Ako malé pozitívum vnímajú ruské médiá, že účasť na olympiáde nie je podmienená podpisom žiadneho dokumentu, ktorým by športovec musel odsúdiť ruskú agresiu.

„Formálne tak štart na olympiáde nebude porušením ruských zákonov, ako mnohí predpokladali,“ uvádza denník Sovetskij Sport.