Otec má dve práce, aby mohol živiť synov olympijsky sen. Mladý jachtár trávi väčšinu roka pri mori

BRATISLAVA. „Už pred štyrmi rokmi, keď som začal jazdiť olympijskú triedu, som si zadal cieľ, aby som sa dostal na olympijské hry,“ začal rozprávať svoj príbeh čoskoro dvadsaťjedenročný slovenský reprezentant v jachtingu Róbert Kubín.

Rodákovi z Košíc sa podarilo kvalifikovať na poslednú chvíľu. Miestenku na olympijské hry do Paríža si vybojoval v záverečných kvalifikačných pretekoch vo francúzskom Hyeres.

„Bol to splnený sen, neuveriteľné. Prvý týždeň som tomu nemohol stále uveriť. Vnímam to ako úspech, ale je to ďalší proces. Ako ďalšie preteky, na ktoré sa musím pripraviť. Je to ďalšia výzva.