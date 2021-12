Oktagon 29: Titul ostáva v Česku. David Kozma opäť ovládol infarktový zápas

Kozma dokázal pomerne dobre pokrývať Veličkovičovu najväčšiu zbraň, silné kopy. Až na jeden moment vo štvrtom kole, ktorý takmer v zlomku sekundy rozhodol o výsledku zápasu.

Veličkovič presný kop na hlavu otriasol Kozmom. Šampión tancoval na nohách, snažil sa udržať rovnováhu za každú cenu. Inštinktívne sa vrhol po súperových nohách, aby preniesol duel na zem. Takmer protivníkovi ponúkol šancu na škrtenie, ale v konečnom účtovaní bol úspešný.

Zvládol túto krízu a ďalšiu takúto možnosť Veličkovičovi nedaroval. Stupňoval tlak a vo štvrtom kole prišla absolútna ofenzíva, na ktorú viac srbský vyzývateľ nestačil. Kozma mohol oslavovať víťazstvo.

Nezdolaný šampión

Veličkoviča ukončil pred limitom. V rámci pôsobenia v organizácii Oktagon MMA ešte David Kozma nespoznal premožiteľa.

Zároveň po štvrtýkrát obhájil titul a naďalej je jediným šampiónom veltrovej divízie.

„Je to neuveriteľné. Čím to viac to človek zažíva, tým lepšie to je,“ povedal šťastný šampión.