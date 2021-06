Celý zápas mu radil. Djokovič daroval víťaznú raketu malému fanúšikovi

PARÍŽ. Keď sa povie, že Novak Djokovič vyhral grandslamový turnaj, už to ani neznie ako novinka. Predsa to však tentokrát bolo úplne iné. Možno to bola jeho najťažšia cesta za titulom vôbec. Novak Djokovič po druhý raz v kariére ovládol Roland Garros. Stefanosa Tsitsipasa zdolal vo finále 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Ešte nikdy predtým sa v grandslamovom finále nemusel dostávať zo stavu 0:2 na sety. Počas turnaja už raz podobnú situáciu zažil. Takto blízko vypadnutiu bol aj v osemfinále proti Talianovi Lorenzovi Musettimu.

V ére profesionálneho tenisu ešte dva takéto obraty v priebehu jedného turnaja nezažil nik. Navyše v semifinále zdolal Rafaela Nadala. Po druhý raz na parížskej antuke. Španiel utŕžil iba tretiu prehru na Roland Garros.

Celkovo srbský tenista prehral na turnaji šesť setov. Aj v tomto zmysle išlo o unikátny turnaj. Vyrovnal svoj najväčší počet stratených setov pri výhre z Wimbledonu 2014. A to išlo už o jeho devätnásty grandslamový titul. Viac ich majú iba dvaja jeho najväčší rivali Rafael Nadal a Roger Federer - po dvadsať.

Dva ťažké zápasy za dva dni "Toto je sezóna, kde bude Novak favoritom Wimbledonu a US Open. Možno bude lídrom v počte titulov na konci roka. Stále vyzerá mlado a sviežo," vyhlásil v štúdiu televíznej stanice Eurosport bývalý tenista Mats Wilander. "Pokojne môže tento rok vyhrať aj všetky štyri grandslamy. Je úžasné, ako sa dokázal vrátiť do zápasu proti o toľko rokov mladšiemu súperovi," pridal sa tenista a komentátor Mischa Zverev. "Keď som ho videl, ako čaká, kým zostavia pódium na odovzdávanie trofejí, zdal sa, že už premýšľa, ako môže vyhrať Wimbledon a US Open," dodal so smiechom nemecký tenista.

Aj samotný Djokovič priznal, že to bola preňho jedna z najťažších ciest za titulom v kariére. "V priebehu 48 hodín som odohral dva skvelé zápasy proti dvom velikánom. Boli to veľmi ťažké zápasy. Ja som si za tým išiel a veril si, že môžem uspieť. Vedel som, že je v mojich silách to dosiahnuť," vravel na kurte po zisku titulu. Spomenul si tak na svoju semifinálovú výhru nad Rafaelom Nadalom. Mnoho expertov zápas označilo za jeden z najlepších na Roland Garros vôbec. Tsitsipas sa musí poučiť z prehry "Ťažko povedať, čo si hovoril, keď to bolo 0:2 na sety. Ale vedel v dôležitých momentoch vytiahnuť dobré údery. Po pár gemoch v treťom sete nám bolo jasné, že toto môže pokojne skončiť v piatich setoch," konštatoval Mats Wilander.

"Dokáže sa pripraviť na ďalší moment a zabudnúť na to, čo bolo. Prehrá, no vie, že môže vyhrať ďalší gem. Premýšľa, nad tým, čo je práve dôležité. Preto je taký veľký šampión," pridal sa Mischa Zverev. Naopak, pre Tsitsipasa to bola náročné prvé grandslamové finále. Dvadsaťdvaročný tenista viedol, ale zápas nedokázal dotiahnuť do víťazného konca. Po zápase sa zakryl uterákom. Pri čakaní na slávnostný ceremoniál, ale aj počas státia na pódiu, bolo zrejmé, že sa mu tlačia slzy do očí. Diváci ho povzbudzovali k ďalším slovám búrlivým potleskom.

Vidieť podobný pohľad po finále mužského grandslamu nebýva zvykom. Väčšinou sa v nich v posledných pätnástich rokoch objavovali Djokovič, Federer, Nadal či Murray. Skúsené bývalé svetové jednotky. Ak sa aj v pozícii porazeného objavil niekto iný, obyčajne proti niektorému z velikánov nemal šancu a už postup do finále bol úspechom. Pri Grékovi to bolo iné. Viedol 2:0 na sety, bol blízko a predsa ďaleko.

"Bola to veľká bitka, snažil som sa zo seba dostať maximum. Bolo to pre mňa prvé grandslamové finále, som so sebou spokojný, ale Novak ukázal, aký veľký šampión je. Veľmi ma inšpiruje, čo všetko dokázal. Kiežby som ja vyhral aspoň polovicu z toho," povedal Tsitsipas. Neskôr dôvody svojej prehry analyzoval aj na tlačovej konferencii. "Vôbec neviem prečo, ale vypadol som z rytmu. Pohyb som mal výborný, cítil som sa dobre," hovoril Grék. "Musím sa z toho poučiť, prečo som zrazu prišiel o svoju hru," dodal. "Určite premýšľal, ako je blízko výhre. Viesť 2:0 proti svetovej jednotke a veľkej legende. Potrebuje ešte zapracovať na psychike," zhodnotil Mats Wilander.

Zdolať Djokoviča na grandslame je ťažké Aj Djokovič svoje prvé grandslamové finále prehral. Ako dvadsaťročný nestačil na Rogera Federera vo finále US Open 2007. "Rozumiem, aké je to ťažké, že si prehral. Toto sú tie zápasy, z ktorých sa do zvyšku kariéry dá poučiť a verím, že v budúcnosti vyhráš mnoho grandslamov," prihovoril sa súperovi. Djokovič má 34 rokov. Je tak o dvanásť rokov starší ako jeho súper. Na pohybe veľký rozdiel vidieť nebolo. "Poraziť Novaka na tri víťazné sety je stále ťažké. Koľko táto veľká trojka vyhráva, to je neuveriteľné, niekedy sa mi zdá, ako keby ani neboli ľudia," vravel Wilander na margo Djokoviča, Nadala a Federera.

Hoci sú v pokročilom veku, stále platí, že od roku 2017 nevyhral niekto z tejto zostavy iba jeden grandslam. Bolo ním US Open 2020, to ovládol Dominic Thiem. Z trojice hráčov však vtedy v New Yorku štartoval iba Djokovič. Toho navyše diskvalifikovali po incidente, keď nešťastne trafil čiarovú rozhodkyňu loptičkou do krku. Celkovo táto zostava absolútne ovláda mužský tenis už od Roland Garros 2005. Za ten čas iba deväť grandslamových titulov získal niekto mimo tejto trojice. "Je dobré, že Roger Federer dáva vedieť, že je tu ešte stále. Ale Zverev a Tsitsipas boli na tomto turnaji skvelí. Tsitsipas bol blízko výhry nad Djokovičom," hodnotil Mats Wilander. "Oni dvaja by mohli vyhrať veľa grandslamov," dodal.

Darček chlapcovi z hľadiska Djokovič dal počas príhovoru jasne vedieť, že ešte chce vyhrávať grandslamové turnaje. Z legendárnej trojice je najmladší. "Každý grandslam ma nabíja vyhrávať viac. Nie je to vždy jednoduché hľadať novú motiváciu. Som presvedčený, že to nie je posledný grandslam, ktorý som vyhral," uzavrel svoj príhovor po víťazstve Djokovič. Po svojej výhre navyše prišiel s milým gestom. Víťaznú raketu daroval malému chlapcovi z publika. Ten skákal od radosti.