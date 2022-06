O jej účasti na MS rozhodli až čachre s letenkami. Spoluhráčka ju pripravila o rekord

Jednou z hráčok, ktoré si zápas v Košiciach spred troch rokov pamätajú, je aj mladá Nina Štrbáková. Obrankyňa tímu HBK Medokýš Martin pritom tohtoročný šampionát v kanadskom Montreale takmer nestihla.

Ešte predtým totiž reprezentovala Slovensko na MS v hokeji do 18 rokov (25. máj - 15. jún), ktoré sa konali v USA. Slovenky sa dostali do štvrťfinále, kde vypadli s Kanadou.

„Boli dve možnosti. Prvá, že pôjdem z Ameriky rovno do Kanady. Ale to padlo, pretože som sa musela vrátiť s babami na Slovensko. Takže som musela riešiť druhú možnosť. A tu sa to skomplikovalo, pretože hokejbalistky išli do Montrealu už 15. júna. Presne pätnásť minút po našom prílete z USA,“ vysvetlila Štrbáková, cituje ju hokejbal.sk.