Vrátil sa s Černákom a znovu sa zranil. Sergačova museli odniesť na nosidlách

NEW YORK. Iba necelé dve tretiny trval návrat Michaila Sergačova do zostavy Tampy v zámorskej hokejovej NHL.

Ruský obranca nastúpil po zdravotných problémoch prvýkrát od 19. decembra, no v súboji na ľade New Yorku Rangers (1:3) sa opäť zranil a do šatne ho museli odniesť na nosidlách.

Nepríjemný moment pre 25-ročného Sergačova prišiel v prostrednej perióde.