Tampa či Colorado? X-faktor je aj Čech, čo si myslel, že mu ušiel vlak do NHL

Súboj titanov. Tak znie titulok k finále o Stanleyho pohár na oficiálnej webovej stránke NHL. Dvomi slovami sa azda ani nedá lepšie opísať finálový súboj Colorado Avalanche vs. Tampa Bay Lightning. Úvodné buly série vhodia v noci zo stredy na štvrtok o druhej hodine rannej nášho času.

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan, Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Študuje na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

V 105-ročnej histórii NHL sa podobný počin podaril len trom tímom, Montrealu Canadiens, Torontu Maple Leafs a New Yorku Islanders. V čase enormnej vyrovnanosti ligy, platových stropov 32 tímov, by sa celkom určite tento víťazný hetrik považoval za najhodnotnejší v celej histórii NHL.

Napriek tomu, že blesky sú obhajcom prvenstva, Colorado Avalanche je podľa väčšiny odborníkov miernym favoritom série. Poďme si oba tímy porovnať.

Útok

Colorado 96 - Tampa Bay 91

Ak by sa minulý rok stretli tieto tímy vo finále, hodnoty by boli presne naopak. Zatiaľ, čo útok bleskov utrpel straty a jeho kvalita sa zúžila v podstate len do prvej formácie, ofenzíva lavín je podstatne širšia.

Okrem stabilne bodujúcich hviezd ako MacKinnon, Landeskog, Rantanen, a Kadri sa dokážu gólovo presadiť aj hráči z nižších formácií. Zároveň útočníci Colorada vyhrávajú svoje mini zápasy, keď len útočník J.T. Compher je v mínusových číslach v štatistike plus/mínus.

Celý útok je navyše podporovaný fantastickým obrancom Caleom Makarom, ktorý v 14 zápasoch získal 22 bodov. Za celé doterajšie play off len v dvoch zápasoch Colorado neprestrieľalo súpera.

V mnohých zápasoch mali lavíny aj dvakrát toľko striel v zápase ako ich súper. To značí veľmi veľa o sile ich útoku a schopnosti si vytvárať šance. V priemere vystrelili 40,7 striel na bránku za zápas. Z týchto striel padlo 4,64 gólu na zápas, čo je fenomenálne číslo na play off. O útoku Colorada môžeme hovoriť ako o najlepšom v celej NHL.