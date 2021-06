Prvý gól finále NHL strelil Černák, Tatar sledoval prehru len z tribúny

NHL 2020/2021 - finále

Dvadsaťštyriročný slovenský obranca sa presadil v 7. minúte duelu, keď si nakorčuľoval medzi kruhy a šikovne usmernil prihrávku Ondřeja Paláta. Do streleckej listiny sa v bojoch o Stanley Cup zapísal premiérovo vo svojom 46. zápase.

NEW YORK. Slovenský hokejista Erik Černák otvoril skóre úvodného zápasu finále play off NHL. Svojím prvým gólom vo vyraďovačke v kariére prispel k domácemu triumfu Tampy Bay nad Montrealom 5:1.

"Bola to skvelá akcia 'Pallyho', výbornú prácu odviedol aj 'Kuch', keď išiel do bránky, stiahol so sebou obrancov a mne sa otvoril priestor. Už som len usmernil puk. Som rád, že sme dali prvý gól," povedal Černák podľa nhl.com.

V pondelkovom zápase odohral 19:03 minúty, mal dva plusové body a dve trestné minúty.