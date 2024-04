Trénerka Hejková: Mám pocit, že férovosť sa vytráca. Zabíjame ju zištnými pohnútkami

Z medailí rôzneho lesku, majstrovských titulov, domácich, európskych i svetových basketbalových ocenení by si mohla – obrazne - postaviť pyramídu so zlatým pokladom v jej chodbičkách (viď vizitka). Spoločnou črtou mnohých úspechov jubilujúcej NATÁLIE HEJKOVEJ (70) je trénerská invencia a prirodzená autorita. Mozaiku jej osobnosti ponúkame v abecedáriu s vybranými heslami.

Pre mňa príťažlivá kombinácia, dva fenomény, ktoré mi pozitívne ovplyvnili život. V moravskej metropole som sa tešila z dvoch euroligových triumfov: premiérovým s Ružomberkom, neskôr so Spartakom Moskovská oblasť. Na tie emócie sa nedá zabudnúť. Basketbal? Je pre mňa láska, vášeň i zábava. Získal si ma v štrnástich, drží ma dodnes a verím že to tak ostane, aj keď skončím s trénerstvom. Určite ho budem sledovať a dívať sa naň v televízii.

Ďalší môj koníček. Niektorí kolegovia či hráčky hovoria, že ciest majú po sezóne plné zuby, mne neprekáža cestovať po celý rok. Pravidelne navštevujem najmä Španielsko, aj na mesiac. Rada spoznávam nové destinácie. Keď sa pozriem na glóbus, som spokojná, kde som všade bola a čo videla, no mám ešte nesplnené cestovateľské túžby.

Čína, česť

Spolu súvisia tak, že v Pekingu ma počas majstrovstiev sveta mužov 2019 uviedli do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie. Ide o jeden z mojich najpôsobivejších zážitkov. Stala som sa súčasťou jedinečných osláv, aké sa vyskytnú raz za život.

Teší ma, že najvyšší predstavitelia svetového basketbalu si všimli moju dlhoročnú prácu. Som na to hrdá, veľmi si to vážim. Beriem ako veľkú česť, že do exkluzívnej spoločnosti osobností, ktoré píšu basketbalovú históriu, som vstúpila prvá zo Slovenska.