Osaková už možno nikdy nebude najlepšia, vraví Wilander. Spadne na hranu top 100

Teraz sa po piatich mesiacoch odmlky vrátila na kurty a prišla obhajovať titul z Australian Open. Očividne vyrovnanejšia a pokojnejšia. Zároveň však bez veľkých ambícií, ktoré by pomenúvala.

Naomi Osaková sa stala hviezdou vo veľmi mladom veku. Prvý grandslam vyhrala už ako 20-ročná na US Open, bola to vtedy veľká senzácia. S popularitou a záujmom médií sa však potom vyrovnávala ťažšie. Otvorene priznala, že si prešla depresiami.

Naomi Osaková vyhrala štyri grandslamové tituly, dva na US Open a dva na Australian Open. Spomedzi aktívnych hráčok majú viac titulov iba sestry Williamsové a Kim Clijstersová, ktorá ukončila pred rokmi kariéru, no vďaka voľnej karte si zahrala niekoľko zápasov aj v poslednom období.

Pri svojej obhajobe titulu však skončila v Melbourne veľmi rýchlo. Už v treťom kole po veľkej dráme nestačila na dvadsaťročnú Američanku Amandu Anisimovovú. Mala pritom dva mečbaly za stavu 5:4 v treťom sete. Tie nevyužila a súperka dotiahla zápas do tzv. supertajbrejku (do desať bodov, pozn. red.), v ktorom vyhrala.

Táto prehra pre ňu bude možno najtrpkejšia zo všetkých. Keďže príde o značnú časť bodov, spadne v rebríčku WTA až niekde okolo 80. pozície. Momentálne je v live poradí na 84. priečke, to sa ešte môže mierne zmeniť smerom nadol, keďže ju teoreticky môže niekoľko hráčok predbehnúť.

Platí však akási zvláštna rovnica. Ešte ani pri jednej obhajobe titulu totiž nezaznamenala žiaden výraznejší úspech. Keď v roku 2019 obhajovala výhru na US Open, prehrala v osemfinále. Odvtedy vždy skončila v tejto pozícii v treťom kole.

Osaková však celý zápas bojovala, bolo zrejmé, že túži vyhrať. "Som veľmi rada za svoj prístup k tomuto zápasu, mala som z toho úplne iný pocit ako na US Open," hodnotila.

"Po mojom prvom grandslame mi povedali, že som len mala šťastie a nič viac nevyhrám. Po druhom tvrdili, že môžem byť skvelá, ale vôbec to nie je isté. Po treťom a štvrtom tvrdili, že budem dobrá iba na tvrdom povrchu," napísala Osaková ako odpoveď.

"Nie som si istý, či ešte niekedy uvidíme takú perfektnú Naomi, ktorá by bojovala znova o grandslamový titul. Určite to nebude mať jednoduché, čím si teraz bude prechádzať," reagoval Mats Wilander.

V súčasnosti je v rebríčku WTA až na 60. mieste, bola však už aj svetovo 21-tkou. Bolo to v roku 2019, keď mala čerstvých 18 rokov.

"Poučenie? Ľudia k tomu vždy budú chcieť niečo povedať, mne je to už ukradnuté," dodala.

Bola krok od vstupu do najlepšej svetovej dvadsiatky. V auguste 2019 jej nečakane na infarkt zomrel otec a tréner v jednej osobe Konstantin Anisimov. V danom roku sa odhlásila z US Open a hoci sa dostala na životné maximum v rebríčku WTA, do konca roka odohrala iba tri zápasy, z toho dva prehrala.

V sezóne 2020 sa pokles jej formy ešte na rebríčkovom postavení príliš neukázal, ale sezóna 2021 ho už odhalila naplno. Trápila sa aj so zraneniami. Rok končila až na 78. priečke rebríčka WTA.