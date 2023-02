ONLINE: Kombinácia mužov na MS v lyžovaní 2023, super-G (1. kolo)

Mezi všestranné jezdce patří Justin Murisier. Přestože mu nevyšel přechod přes hranu, tak na Pinturaulta ztratil lehce přes vteřinu. Závodník, který považuje alpskou kombinaci za přežitek, a přesto se do ní zapojil, je čtvrtý.

Naopak Johannesi Strolzovi SuperG vůbec nevyšlo. Rakušan udělal jednu velkou chybu, kdy se sotva vešel do brány. Vešel, ale ztratil rychlost a jeho ztráta vyrostla až na +2,48, jedná se zatím o jednoznačně nejpomalejší čas.

Další typický sjezdař, to je Jeffrey Read. Tento kanadský reprezentant potvrdil velmi dobrou formou v letošní sezóně, přebírá průběžné vedení rozdílem 49 setin! Jak si ovšem Kanaďan povede mezi slalomovými brankami je velkou neznámou, pokud do druhé disciplíny vůbec nastoupí.

Nils Allegre patří mezi velmi dobré závodníky v SuperG. O to lepší zprávou je, že Jan Zabystřan jel podobně rychle, s Francouzem prohrál o pouhých třináct setin.

