Verstappen je diplomatický, Alonso nie. Súboj o titul v F1 zhodnotil jedinou vetou

Verstappen skritizoval nabitý program

Verstappen drží fantastickú sériu. Po víťazstve vo Veľkej cene Španielska 2022 sa dostal na čelo celkového poradia jazdcov a odvtedy ho nikto z tohto postu nezosadil. Jeho šnúra trvá už 39 pretekov.

Kým v prípade konkurenčných tímov ako Ferrari a Mercedes sa špekuluje o ich vývoji a znížení odstupu na Red Bull, dominantný jazdec posledných dvoch sezón na seba nestrháva mediálnu pozornosť.

"Vyzerá to sľubne, ale nikdy neviete, ako víkend dopadne. Čas ukáže, či sme dostatočne rýchli na to, aby sme sa opäť stali šampiónmi. Myslím si, že je lepšie na to nemyslieť a sústrediť sa na pretekanie," povedal.