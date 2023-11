Má väčší strach. Niekedy sa len modlím, aby som netrafil kameň, vraví Svitko pred Dakarom

Všetci traja doteraz zažili Dakar len na motorke. Všetci traja štartujú na Dakare so statusom legenda, ktorý im udeľujú organizátori.

Teraz ho čaká v kategórii motocyklov pätnásta účasť. Medzi súpermi nie je nik, kto by ich mal viac ako Svitko. Slovák však nie je sám. Rovnako ako on má za sebou 14 štartov na slávnej rely aj Čech David Pabiška a Francisco Arredondo z Guatemaly.

„Nepovažujem sa za legendu. Nie som najmladší a mohol by som už jazdiť aj v kategórii veteránov. Beriem to tak, že medzi elitou som už najstarší, ale neopúšťam sa preto. Dakar je stále môj sen. Uvidíme, ako dlho to ešte bude trvať,“ hovoril Svitko vlani.

Posledný Dakar bol krutý, ďalší bude náročnejší

Preteky ho pohltili. Žije nimi naplno. Každý rok sa pripravuje, aby v januári znovu vyrazil na púštne dobrodružstvo.

Posledný ročník rely bol pre Svitka veľmi vyčerpávajúci. Vybojoval si 12. priečku so stratou 1:50 h na víťazného Argentínčana Kevina Benavidesa.