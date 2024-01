Svitko musel spomaliť, Škodovka zapadla a sen o víťazstve sa rozplynul

BRATISLAVA. Dlho do noci ležal Ondřej Klymčiw v utorok bivaku pod autom a opravoval ho. Kým po ôsmich etapách bol so Škodou 130 LR na vedúcej pozícii na Rely Dakar v kategórii Classic, po deviatej sa prepadli.

Dlho sa mu aj s navigátorom Josefom Brožom darilo a mali aj veľké šťastie. V utorok v 9. etape však nabali obrovskú stratu.

„Dnes to nevyšlo. Na dvadsiatom kilometri bol dlhý výjazd a bol mäkký podklad Na prvý raz som to nevyšiel. Hovorím si to nevadí. Zišiel som dole a išiel som znova, už som bol takmer hore, ale ani na druhý raz sa nám to nepodarilo. Na tretí to musíme dať. Nebudeme stresovať, hovoril som si, lenže sme zapadli do jednej jamy,“ opisoval Klymčiw.