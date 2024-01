Tri roky vravím, že to bol posledný Dakar. Teraz to vo mne rezonuje, hovorí Svitko

BRATISLAVA. Sú to preteky, ktorým sa v motorizme nič nevyrovná. Je to dobrodružstvo v pustatine a rozľahlej púšti, v náročných podmienkach.

Lenže do Saudskej Arábie odchádzal s tým, že to je zrejme jeho posledný štart.

„Najviac ma teší, že som sa vo viacerých etapách dokázal konkurovať najlepším jazdcom. V dunách som jazdil oveľa rýchlejšie. Na kamienkoch to bolo horšie. Tie sú pre mňa nočnou morou, no i tak som na nich jazdil rýchlejšie ako po iné roky.“

Svitko bol v celkovom poradí najlepším jazdcom, ktorý nemá továrenskú podporu. Majstrovstvom sa však dokázal vyrovnať aj silným tímom.

Šiestykrát sa mu podarilo v celkovom poradí skončiť v top10.

Najlepšie obstál v jedinečnej etape 48 hodín chrono, ktorá bola taká dlhá, že ju vlastne pretekári išli dva dni. V nej dokázal jazdec Slovnaft Rally Teamu vyskočiť zo 14. na 9. miesto.

„Bola to veľmi ťažká etapa. Každý sa jej bál, aj ja. Ale nakoniec to bol pre mňa plus, hoci som to nevyužil tak dobre, ako som mohol,“ opisuje.