Pretekárov na Dakare vytrápila búrka. Mordor, masaker a hrôza, opisovali jazdci

BRATISLAVA. Saudskú Arábiu si našinec predstavuje ako teplú krajinu, dlhé pieskové pláne a nedostatok zrážok. Účastníci Rely Dakar by však tvrdili niečo úplne iné.

Veterán Dakaru David Pabiška vraj nič podobné nepamätá, a to jazdil aj v Južnej Amerike, kde v Bolívii v januári pravidelne trápili pretekárov silné dažde.

„Ani tam som to takýto dážď nezažil. Nevidel som na centimeter pred seba. Bol to úplný masaker. Na diaľnici cestou do bivaku na mňa striekali kaluže. Hrôza,“ opisoval pre TV Nova Pabiška.

VIDEO: Extrémne počasie počas Rely Dakar 2023