Vettel sa vracia. Nemecký majster sveta sa predstaví v Španielsku

V kuloároch sa začína hovoriť o tom, že by nemecký jazdec mohol v júni štartovať na prestížnych pretekoch 24 hodín Le Mans.

Kolotoč efjednotky Vettel opustil v roku 2022, jeho posledným tímom bol Aston Martin. "Už počas kariéry v F1 som sledoval aj ďalšie seriály.

Vždy som sa pohrával s myšlienkou skúsiť to raz so športovými automobilmi. Bude to pre mňa nová skúsenosť.