Jazdci MotoGP nechcú pretekať vo Valencii. Bolo by to neetické, hovorí Marquez

"Museli by sa konať ďalšie preteky, ktoré by uzavreli šampionát, ale niekde inde. Jediná myšlienka, ktorá by dávala zmysel, by bola, ak by celý výťažok z podujatia išiel postihnutým rodinám... Pre mňa ako Španiela je veľmi ťažké sledovať tieto fotografie.

"Z etického hľadiska si nemyslím, že by sa to malo konať. Organizátori sa musia stretnúť a rozhodnúť, ale keby to bolo na mne, už som rozhodnutý," povedal Španiel Marquez z tímu Gresini Racing.

Do konca seriálu pritom ostávajú už len preteky v Malajzii a Valencii a je pravdepodobné, že o víťazovi by rozhodli až tie záverečné. Marquez je tretí s 356 bodmi.

"Aj keby vyriešia okruh a všetko by bolo pripravené, bola by to ťažká situácia s ohľadom na ľudí, ktorí tam žijú. Podľa mňa by bolo najlepšie, aby sa jazdilo na inom mieste. Organizátori sa musia rozhodnúť čo najskôr," povedal Martin.

"Preteky vo Valencii sú ako párty, moment, ktorý si užívate. V tejto situácii by to však nebolo správne. Vždy sme pristupovali s rešpektom k tomu, čo sa deje vo svete. Bolo by nesprávne tam pretekať. Ak by to bolo na mne, preteky by sa nekonali," pridal sa Bagnaia.