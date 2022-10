Zomrel legendárny jazdec MotoGP, prezývali ho Princ rýchlosti

PARÍŽ. Vo veku 83 rokov zomrel sedemnásobný svetový šampión v pretekoch cestných motocyklov MotoGP Phil Read. Britský pretekár, prezývaný "Princ rýchlosti," skonal vo vlastnom dome v Canterbury počas spánku.

Read debutoval na medzinárodnej scéne v roku 1961 na pretekoch na ostrove Man v kategórii do 350 cc a dokázal hneď triumfovať.

Za svoju kariéru získal dva tituly svetového šampióna vo vtedy najprestížnejšej kategórii do 500 cc v rokoch 1973 a 1974. V kubatúre do 250 cc, predchodkyni dnešného Moto2, získal štyri tituly a jeden aj do 125 cc.