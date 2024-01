Prístup k nemu majú len traja ľudia, teraz sa Schumacher objaví na svadbe dcéry Giny

Najslávnejší pilot formuly 1 však už desať rokov žije uväznený vo svojom tele. Pri lyžovačke si nešťastne poradil hlavu, upadol do kómy.

BRATISLAVA. Jeho príbeh nám zvláštnym spôsobom pripomína aký je ľudský život krehký a zdravie je to najcennejšie, čo máme. Michael Schumacher len pred pár dňami oslávil v kruhu rodinu 55. narodeniny.

Rodina však musí riešiť práve otázky ochrany súkromia a účasti otca na slávnosti. Podľa talianskeho Corriere della Sera by sa mal na svadbe zúčastniť aj Schumacher.

Pre každého rodiča je to výnimočný moment a inak to nie je ani pre Schumacherovcov.

Majster sveta sa síce neobjaví na verejnosti, no i tak ho zrejme naživo uvidí niekoľko desiatok ľudí prvýkrát od nehody pri lyžovaní.

Od roku 1992 do 2006 vyhral zakaždým aspoň jednu veľkú cenu.

29. decembra 2013 pri lyžovačke vo francúzkych alpách spadol a hlavou narazil na kameň. Po páde ešte so záchranármi komunikoval, no pri prevoze do nemocnice sa jeho stav zhoršil.

Pri náraze prišlo ku krácaniu do mozgu a veľkému poškodeniu. Odvtedy žije za zatvorenými dverami a do kontaktu s ním prichádzajú len zdravotníci alebo členovia rodiny.