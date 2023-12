Schumacher žije za zatvorenými dverami. Ako je na tom legenda po 10 rokoch?

„Uňho to neplatilo. On a Ferrari boli väčšinou nezdolateľní. Aj keď nemali najlepšie auto alebo im niečo práve vtedy nefungovalo, Michael bol stále schopný vybojovať druhé – tretie miesto. Aj po zlej kvalifikácii, bol v nedeľu zrazu na pódiu. Dokázal využiť každú príležitosť, aby minimalizoval škody počas horších dní a maximalizoval zisk v tých lepších. Jeho odhodlanie bolo výnimočné,“ spomínal Alonso.

Prišlo k pádu a Schumacher narazil hlavou práve na jednu zo skál. Mal síce lyžiarsku prilbu, ktorá náraz stlmila, no i tak bol úder do hlavy veľmi silný.

Posledných 10 rokov ho vída len kruh najbližšej rodiny, lekári a opatrovatelia. Keď sa vybral so synom Mickom 29. decembra 2013 zalyžovať si, netušil, že sa to skončí tragicky.

Schumacher je stále nažive, hoci to tak nevyzerá. Všetci naňho spomínajú, hovoria o jeho prínose športu a veľkých víťazstvách. On však nikam neodišiel.

„Vždy to bolo o ochrane súkromia. Zvažovali sme, či by zverejnenie zdravotného stavu Michaela bola správna cesta,“ hovoril právnik Schumacherovcov Felix Damm pre nemecký portál lto.de.

Schumacher podľa vyjadrenia lekárov javil známky vedomia a v júni ho rodina previezla na kliniku do Lausanne. Neskôr do domácej opatery.

Pri náraze došlo ku krvácaniu do mozgu. Relatívne rýchlo ho previezli do nemocnice do Grenoblu. Počas prevozu vraj stratil vedomie. V Grenobli podstúpil dve operácie.

Rodina by totiž bola pod tlakom toho, že by čelila novým požiadavkám po mesiaci, po roku a situáciu by to pre členov rodiny neuľahčilo. Okrem toho Damm vraví, že dobrovoľné zverejňovanie informácií o zdravotnom stave je vtedy, pokiaľ ho robí sám dotknutý.

„Ak to robia priatelia alebo známi, môže sa táto osoba proti zverejneniu súkromných záležitostí brániť,“ vysvetľuje.