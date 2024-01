Tri dni čakal na záchranu. Bál sa, či niekto príde. Katriňák zažil na Dakare radosť i hrôzu

BRATISLAVA. Dakar je symbol. Synonymum najťažších a najnebezpečnejších automobilových i motocyklových pretekov na svete. Iste, aj hlavným mestom Senegalu, hoci ako vizitka slávnej rely nemá s Afrikou už šestnásť rokov nič spoločné. História Rely Paríž-Dakar - tejto prestížnej skúšky odvahy a vytrvalosti jazdcov, ako aj kvality strojov - sa začala písať pred 46 rokmi, keď sa hŕstka dobrodruhov na motocykloch, terénnych automobiloch a kamiónoch vydala z Paríža a prešla africkým kontinentom až do Dakaru.

V „diabolskom tanci“, v ktorom dodnes udávajú rytmus prekvapujúce zmeny poradia, defekty, nadľudské výkony jazdcov, osobné nešťastia, smrteľné tragédie či víťazstvá tých najspoľahlivejších strojov i najodolnejších pretekárov, sa dlhé roky neobjavil žiadny Slovák. Až do Silvestra 1997, keď sa vydal na slávnu rely premiérovo motocyklový pretekár Jaroslav Katriňák.

K veľkému snu odštartoval vo Versailles Katriňák je nezmar. Povie vám to každý, kto poznal a pozná motoristické zákulisie. Kto iný ako on, majster sveta v endure (1991) a prototyp húževnatého i nezlomného bojovníka, by mohol byť prvý Slovák na týchto legendárnych pretekoch? Dakarský príbeh slovenskej motocyklovej legendy i jednej z najvýznamnejších postáv histórie československého motošportu, sa začal písať 1. januára 1998 pred bránami zámku vo Versailles.

Jaroslav Katrnák sa Dakar vrátil hnd nasledujúci rok. Na fotografii z januára 1999. (Autor: PROFIMEDIA)

Francúzski králi, ktorí si chodili užívať do komnát symbolu absolutistickej monarchie i do veľkých priľahlých záhrad, by sa prvé hodiny nového roka asi dosť divili, čože sa im to na nádvorí odohráva pred očami. Rev motorov a pach spálených pohonných hmôt by im bezpochyby narušil snobské oslavy. Novodobým Francúzom však motorizmus učaroval a ani silvestrovské ponocovanie nezabránilo tisíckam fanúšikov prísť o piatej ráno do okrajovej štvrti Paríža.

Katriňák sa na štart presúval z hotela v karavane Fiatu Ducato. „Bolo pol piatej ráno a ani sa mi nezdalo, že mám pred sebou historickú chvíľu. Mlčal som a horel nedočkavosťou. Okamih na slávnostnej rampe pred tisíckami ľudí bol neuveriteľný a dodnes si uchovávam jeho nezabudnuteľnú atmosféru! Organizátori mi ako nováčikovi pridelili pomerne slušné štartové číslo 38 a môj motocykel KTM LC4 660 naskočil na prvý pokus. Zamával som nadšenému davu i hŕstke Slovákov, ktorí stáli obďaleč. Manažér Slovnaft Šport Moto Teamu Milan Belenčiak dokonca preskočil zábrany, oddeľujúce publikum od súťažiacich, aby ma ešte raz potľapkal po chrbte a vydal som sa v ústrety splnenia si môjho najväčšieho sna v živote, ktorý vo mne dlhé roky driemal,“ spomínal Katriňák a na margo svojej premiéry na Rely Dakar. VIDEO: Jaroslav Katriňák reaguje pre Eurosport po 6. etape

Ponuku skúsiť si náročnú rely vraj prišla od sponzora. „Milan mi na jar 1997 zavolal s tým, že čo keby sme išli na Dakar... Odpovedal som mu, že na to asi nemáme ani finančne a ani skúsenosťami. Povedal však, že to skúsi. V tom čase bol veľmi mladý chalan, mal iba 23-rokov. Spomínam si, ako som si vtedy v duchu hovoril, že nemáme šancu, že to nedáme. Že na tak rozsiahly projekt nemá toľko známostí a skúseností. Veľmi som pochyboval. Lenže on to nesmiernou húževnatosťou dokázal a za to som mu dodnes veľmi vďačný. Na Nový rok 1998 som si pred zámkom Versailles povedal, že sme to dokázali a ideme do toho. Najmä Milanovou zásluhou nasledoval rýchly sled udalostí, vďaka ktorým aj Slováci mohli začať do kroniky histórie Rely Paríž-Dakar písať prvé riadky. A časom i s medailovým odleskom.“

V cieli sa triasol od zimy Štart v samotnej metropole Francúzska a európska časť pretekov bývali považované len za šou pre divákov, respektíve priestor, kde sa mohli najviac prezentovať sponzori. Pre niektorých z jazdcov to bol test pred rozhodujúcou africkou časťou, pre ďalších len otravné presúvanie sa po asfaltkách. Prvá etapa zaviedla 179 motocyklov, 164 automobilov a 32 kamiónov z Paríža do mesta Narbonne na juhu Francúzska. Pri obci La Châtre ich neminul úvodný rozbahnený terén, ktorý Katriňákovi príliš nevyhovoval.

„Trať bola značne rozjazdená a rozbahnená. Pomohli mi však roky skúseností nadobudnuté účinkovaním v endure, vďaka ktorým som porazil aj rad ostrieľaných borcov. Každopádne som si zvykal na nové prostredie. V cieli som bol s 29. miestom spokojný, na Francúza Françoisa Flicka, ktorý zvíťazil, som stratil len niečo vyše jeden a pol minúty.“ Horšie to však bolo s iným súperom – mrazivými dňami v januárovej Európe. „V cieli som sa triasol od zimy a bol rád, že si v sprievodnej dodávke, ktorá ma neskôr prepravila cez Francúzsko a Španielsko po diaľniciach o dĺžke 1200 kilometrov, môžem dopriať teplú kávu.“ Tešil sa na duny, zmysly zapol na 200 percent Ďalšie dejstvo Dakaru 1998 sa odohrávalo na trase medzi francúzskym Narbonnom a španielskou Granadou, v ktorého úvode čakala na účastníkov 35 km skúška blízko Châteaux de Lastours. Katriňák siedmym časom naznačil, že bude rýchlym nováčikom. Do Afriky vyrážal z 21. priečky so sedem a pol minútovým mankom na Taliana Fabia Fasolu, takže jeho ambícia pred štartom dokončiť preteky do 20. miesta začala naberať reálne kontúry.

Katriňák, v tom čase 31-ročný, počas svojej kariéry skúsil všeličo. Jazdil v Európe aj v Severnej Amerike, terénne súťaže enduro, motokros, mal za sebou množstvo Šesťdňových motocyklových súťaží. V konkurencii jazdcov na terénnych motocykloch patril k absolútnej špičke. Kedy ho chytila za srdce púštna rely? „Dakar som sledoval od dvanástich rokov, teda úplne od jeho počiatkov v roku 1979. Spomínam si, ako jeho jednotlivé ročníky mapoval najmä československý týždenník Svět motorů, ktorý u nás doma nemohol chýbať. A keď prišli v roku 1985 na túto rely Liazky a o rok neskôr Tatry, pohltilo ma to úplne. Ako dospievajúci chalan som československé posádky vnímal ako bohov, ktorí dokázali zdolať tie najhoršie podmienky v dunách a v púšti. Bol som na nich veľmi hrdý a hovoril si, že niečo podobné musím raz skúsiť aj ja. Zažiť podobné, veľké dobrodružstvo.“

Jaroslav Katriňák. (Autor: TASR)