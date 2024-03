Nová sezóna MotoGP začala triumfom Bagnaiu, dominanciu Ducati narušil Binder

MotoGP - Veľká cena Kataru

Bagnaia pritom nemal po sobotňajšej kvalifikácii ideálnu pozíciu, keď skončil až piaty so stratou 0,139 sekundy na pole position.

"Pracujeme v tichosti. Vedeli sme, aký máme potenciál a snažili sme sa z toho dostať maximum. Dôležitý bol dnešný warm up, skúsili sme tam nejaké veci, ktoré fungovali. Som veľmi šťastný, musíme to preniesť sa do Portimaa," povedal po pretekoch víťaz.