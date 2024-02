Red Bullu sa kráti čas. Horner chce žalovať denník, vinu stále odmieta

Pôvodne sa očakávalo, že kauza bude vyriešená do 15. februára, keď suverénne najlepší tím posledných dvoch sezón predstavil nový monopost.

BRATISLAVA. Dní do začiatku novej sezóny formuly 1 sa pomaly míňajú, no kauza okolo Christiana Hornera sa akoby zastavila na mŕtvom bode.

To sa však nestalo, a tak je Horner naďalej vo svojej funkcii. Nechýba na predsezónnych testoch v Bahrajne a všetky obvinenia odmieta. Na tlačovej konferencii odpovedal stručne a diplomaticky.

"Celá situácia pôsobí tak, že sa niečo deje. Rozprával som aj so zahraničnými novinármi a z tímu idú veľmi zvláštne impulzy.

Je však cítiť, že sa snažia brániť, preto sú stále spolu. Musia to však vyriešiť, inak novinári Hornera pred prvými pretekmi na tlačovej konferencii ugrilujú," dodal automobilový pretekár Josef Král pre EisKing TV.

"Myslím si, že či už v Red Bulle chcú alebo nechcú, rozuzlenie tejto situácie by malo prísť pred prvými pretekmi. V tíme sa musí vyčistiť vzduch.

Vo štvrtok už síce Horner nebol v civilnom oblečení, no dohady o tom, či bude sedieť na boxovom múriku Red Bullu aj počas veľkej ceny Bahrajnu neutíchajú.

Nestačí o tom iba hovoriť

Kým Horner sa k situácii nevyjadruje a iste verí, že sa nejakým spôsobom utrasie, Toto Wolff si nenechal ujsť šancu rypnúť si do svojho rivala.

„Myslím si, že je to jasné. Formula 1 a tímy podporujú inklúziu, rovnosť, spravodlivosť a rozmanitosť, no nemalo by sa o tom len hovoriť, ale aj sa tým riadiť deň čo deň," povedal šéf Mercedesu na tlačovej konferencii.