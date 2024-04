Divoká kvalifikácia v Číne. Monoposty sa kĺzali po trati, Verstappenovi škrtli dva časy

Viackrát na to doplatil aj líder šampionátu Max Verstappen na Red Bulle, ktorému dokonca škrtli dva kvalifikačné časy za to, že všetkými štyrmi kolesami vyšiel z trate.

Už sa zdalo, že pole position do sobotného šprintu si vyjazdí Lewis Hamilton na Mercedese, ale v závere sa na vedúcu priečku opäť vrátil Norris so svojím pôvodným časom.

Z tretieho miesta do šprintu vyrazí Fernando Alonso na Aston Martine a zo štvrtej priečky odštartuje Verstappen, ktorému zaznamenali aspoň záverečné kolá.

"Bolo to divoké," povedal Norris o podmienkach. "Bola to však zábava, chytí vás to za srdce. Milé prekvapenie a dobrá pozícia na zajtra," dodal.

Časy v tretej časti kvalifikácie boli pre nepriaznivé podmienky pomalšie o viac než 20 sekúnd v porovnaní s tými prechádzajúcimi.