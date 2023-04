Žije v tieni otca. Priezvisko Schumacher je jeho prekliatím. Prečo v F1 skončil?

BRATISLAVA. „V niektorých ohľadoch je to požehnanie a v niektorých prekliatie,” citoval slová bývalého šampióna Damona Hilla The Guardian.

Podobne ako kariéra Hilla, sa kariéra Micka Schumachera vo formule 1 začala v hrozivom tieni svojho slávneho otca. Bolo to ako bremeno, ktoré si vzal so sebou.

Zatiaľ čo tím Haas nemá financie na “lepších jazdcov”, množstvo peňazí z ich rozpočtu išlo do opráv monopostu.

Tvrdo havaroval najmä na okruhoch v Džidde a Monaku.

Vo svojej novej knihe “Driving to survive” o Schumacherovej havárii na tréningu počas Veľkej ceny Japonska Steiner povedal: „Stalo sa to počas pomalého kola, keď smeroval do boxov.”