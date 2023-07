Verstappen v Maďarsku zničil konkurenciu. Norris sa opäť dostal na druhé miesto

Pre Verstappena to bolo 44. víťazstvo v kariére a druhé na VC Maďarska.

Pre Red Bull to bolo rekordné 12. víťazstvo za sebou. Druhý skončil Brit Lando Norris na McLarene, tretí skončil Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Pérez.

Štart nevyšiel ani Čouovi, ktorý sa výrazne prepadol, naopak posun vpred zaznamenal Sainz, ktorý štartoval z 11. miesta na mäkkých pneumatikách a rýchlo sa prepracoval na 6. miesto. Preteky sa rýchlo skončili pre oboch pretekárov Alpine, ktorí sa nedostali ani do tretieho kola.

V súčte so záverečnými pretekmi sezóny 2022 dosiahol Red Bull 12 víťazstiev bez prerušenia a prekonal tak zápis McLarenu z roku 1988.

Gasly sa po defekte už na trať nevrátil a technický problém vyradil aj Ocona. Obaja doplatili na menšiu kolíziu Čoua s Ricciardom, po ktorej druhý menovaný trafil Ocona a ten následne Gaslyho. Verstappen sa bez problémov držal na čele, za ním boli oba McLareny.

V 18. kole prezul Hamilton, vrátil sa na 8. miesto za Ricciarda a krátko na to zareagovali prezúvaním aj Leclerc a Norris. Ferrari sa Leclercova zastávka nevydarila a v boxoch sa zdržal takmer 10 sekúnd.

Rýchle boxy absolvoval Piastri, no pri návrate na trať sa zaradil za tímového kolegu Norrisa, čo sa neskôr ukázalo ako dôležité pre ich konečné umiestnenie. Líder Verstappen dostal v 24. kole najtvrdšiu zmes a vďaka výraznému náskoku bol aj po zástavke na prvej priečke.

Krátko na to prezul Perez, na trať sa vrátil na 7. mieste, z ktorej sa okamžite posúval vyššie. Prepracoval sa pred Hamiltona i Piastriho na 3. miesto. Verstappen druhýkrát prezul v 51. kole a naďalej bol s presvedčivým náskokom na čele.

Za ním nasledovala štvorica Norris, Pérez, Hamilton a Piastri, ktorá súperila o pódium. Perez, ktorý mal z tejto štvorice najstaršie pneumatiky, si napokon dokázal udržať tretiu priečku, keďže Hamilton sa nedostal do jeho blízkosti.

Verstappen napokon triumfoval s priepastným vyše 33-sekundovým náskokom. Na 6. mieste prišiel do cieľa Leclerc, no ten ešte dostal 5-sekundovú penalizáciu za neskoré brzdy pri vjazde do boxov.