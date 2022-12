Audi má smelé plány. Bude vyhrávať už do troch rokov od vstupu do F1?

"Prihlásili sme sa na obdobie rokov 2026-2030. V treťom roku chceme byť schopní bojovať o víťazstvá. Musíme byť realistickí. Prvý a druhý rok vedia byť náročné, no náročné je aj predvídať to, čo bude," uviedol Adam Baker, výkonný riaditeľ Audi Formula Racing GmbH.

Audi, dcérska spoločnosť Volkswagenu, má viesť výrobu motorov a spolupracovať bude so švajčiarskou firmou Sauber, ktorá v F1 pôsobí od roku 1993.

Od roku 2026 budú v seriáli platiť nové technické predpisy, podľa ktorých budú autá rovnako výkonné, no spotrebujú menej energie a bilancia emisií bude neutrálna.

"To nám ako nováčikom otvorí viac možností byť konkurencieschopnými. Všetko je regulované nákladovým stropom, každý má teda rovnaké šance a každý sa musí vyrovnať s rovnakou výzvou. A ako to v F1 býva, výzva bude obrovská. No ak odvádzate dobrú prácu, je šanca, že môžete byť v roku 2026 na čele," dodal Baker pre agentúru DPA.