Nepoužiteľná technika? McGregor analyzoval špičkového bojovníka, ten zareagoval

LAS VEGAS. Ďalšia výmena názorov. Nebol by to ikonický bojovník MMA Conor McGregor, keby sa na sociálnej sieti Twitter nezaplietol do rôznych diskusií a ostrých hádok.

Inak tomu nebolo ani tentokrát. Hviezda UFC sa najnovšie zaplietol do výmeny názorov s desiatkou ľahkej váhy Rafaelom Fizievom.

Celá situácia je o to zaujímavejšia, že to bol McGregor, kto na Twitteri analyzoval defenzívnu prácu Fizieva.

Na zápasovom videu sa Fiziev svojím typickým predklonom efektne vyhol nebezpečnému kopu súpera.