Dni Chabiba Nurmagomedova v MMA majú byť spočítané. Končí aj ako tréner

Niekoľko mesiacov ho presviedčal aj prezident UFC, no Nurmagomedov bol neoblomný. Jeho profesionálna kariéra sa definitívne skončila, hoci z prostredia MMA neodišiel.

Vtedy tomu ešte niektorí neverili. Čakali, že to dopadne rovnako ako u mnohých ďalších zápasníkov, ktorí ohlásili koniec kariéry, ale onedlho sa vrátili.

Profiloval sa do úlohy trénera dlhoročných tímových kolegov a najnovšie už svojich zverencov. Okrem toho prišiel s vlastnou organizáciou Eagle Fighting Championship.

Tréner a promotér? To bola cesta, ktorou sa vydal. Aj to však má byť teraz na konci.

Úplný odchod z MMA

Podľa najnovších správ Nurmagomedov plánuje zanechať všetky pozície súvisiace so svetom zmiešaných bojových umení. Namiesto toho chce viac času tráviť s rodinou. Spomína sa tiež biznis, ktorý nemá súvis s MMA či politika.

Informáciu o odchode do ústrania potvrdil jeho dlhoročný tréner Javier Mendez z klubu American Kickboxing Academy v San Jose. „Nechce, aby mu ušlo to, že je otcom. Hovoril so mnou asi pred tromi týždňami a povedal mi o svojom pláne.

Plánoval sa porozprávať s tímom a informovať ich o tomto rozhodnutí. Robí to pre správne dôvody. Je to rodinne založený muž a jednoducho chce tráviť viac času s rodinou,“ uviedol Mendez pre Yahoo Sports.