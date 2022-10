Je to osobné, no musím udržať nervy na uzde, hovorí Kincl pred odvetou s Vémolom

Bývalý bojovník velterovej váhy sa aktuálne cíti vo vyššej váhe komfortne, čo dokazuje aj svojimi poslednými výkonmi.

"V strednej váhe som sa zabýval, nazbieral zápasnícke skúsenosti a viem, ako sa k príprave postaviť," hovorí.

Pred duelom sa však musí mať na pozore a nenechať sa vyprovokovať.

"Áno, je to pre mňa osobné. Je to parádny náboj do tréningov, len musím udržať nervy na uzde. Bude to veľké! Vidíme sa v decembri," zakončil Kincl svoju reakciu na odvetu s Vémolom.

Vémola si poriadne prilepší

„Prekvapivo to pre mňa znamená najlepšie zaplatený fight v histórii Česka alebo Slovenska, pretože sme s Oktagonom práve predĺžili zmluvu,“ uviedol Karlos Vémola pre iSport.cz.

Druhý súboj s Kinclom dokonca vníma ako ľahko zarobené peniaze.

„Nemyslel som si, že dostanem najlepšie peniaze práve za Kincla, ktorý si myslím, že už toľko ľudí nezaujíma. Myslel som, že to bude musieť byť nejaký oveľa väčší fight. Ale som za to rád, budú to relatívne easy money,“ hovorí.