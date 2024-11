Vo všetkom som lepší, hovorí Buchinger pred zápasom s vychádzajúcou hviezdou

„Je to celkom komplexný zápasník. Má veľmi silný wrestling a svojho protivníka vie udržať na zemi. Hoci je mladý, zvládol viacero kvalitných súbojov,“ zamyslel sa “Buki“ nad schopnosťami Hafeniho Nafuku a následne s typickým úsmevom dodal: „Neviem, v čom je horší, no ja som vo všetkom lepší. Myslím, že vďaka mojim skúsenostiam, to, skrátka, viem a s tým ho môžem poraziť.“

Aj keď bývalý šampión dvoch váhových kategórii Oktagonu nerátal s touto ponukou, obľúbenej Bratislave nedokázal povedať nie.