Vémola pred titulovým duelom s Fleurym: Toto je môj posledný dôkaz hejterom

Obaja si nič iné ako výhru nepripúšťajú a v klietke plánujú ukázať dominanciu. “Terminátor“ chce navyše opäť splniť to, čo sľúbil.

PRAHA. Najväčšia noc v histórii. To je slogan, ktorý nesie veľkolepé koncoročné podujatie OKTAGON 65.

Nedokážem len tak sedieť

„Nie som žiadny talent. Tvrdo trénujem už viac než tridsať rokov a k všetkému som sa postupne dopracoval. Párkrát som narazil, ukončil ma Attila.

Trvalo mi to päť rokov, no oklepal som sa a ten opasok držím dodnes,“ zamyslel sa Karlos nad svojím MMA životom v minidokumente Cesta Na OKTAGON a ďalej doplnil, že práve slovenskému bojovníkovi môže byť Fleury vďačný.

„Keby sa Végh rozhodol, že končí, už by som nezápasil. Nenastúpil by som s Fleurym. Pre to, aby som došiel k tej trilógii, musím makať, trénovať a na programe dňa je aj udržanie titulu. Skrátka, nedokážem sedieť a nič nerobiť.“