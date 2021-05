Mal byť hviezdou ligy. Stoch po pár zápasoch končí, v klube od neho čakali viac

"Určite sme dúfali, že Miro pomôže tímu a dá nám oveľa viac. A nielen my, ale aj fanúšikovia, trénerský štáb či samotný hráč dúfali, že to bude vyzerať lepšie," uviedol Stochov krajan a športový riaditeľ klubu Ľubomír Guldan pre klubový web .

Stoch prišiel do Poľska so statusom veľkej hviezdy. Na konte má okrem štyroch zápasov v Premier League aj víťazstvo v FA Cupe, holandský, turecký či český titul.

Od svojho príchodu do Lubinu však zasiahol len do deviatich stretnutí.

"Keby sa k nám pripojil už počas zimného kempu v Turecku, možno by to bolo lepšie, ale Miro do poslednej chvíle čakal na ponuku zo zámorskej MLS," priblížil Guldan.