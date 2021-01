Nitra mu niekoľkonásobne zdvihla cenu. V Trnave sa bude dávať dokopy

Severomacedónsky útočník Milan Ristovski prišiel v minulej sezóne do Fortuna ligy zbierať skúsenosti so seniorským futbalom. Napokon strelil v drese FC Nitra pätnásť gólov, z toho jedenásť v najvyššej súťaži.

TRNAVA. Za bežných okolností by sa jeho príchod mohol nazvať aj prestupová bomba. Do slovenskej ligy sa totiž vracia jej niekdajšia hviezda.

Hovorilo sa o Jendriškovi

V Trnave počas zimy nútene hľadali kanoniera. Skúsený Erik Pačinda si zbalil veci a odišiel do druholigových Košíc, v príprave nastupoval v útoku iba 18-ročný Stanislav Olejník a sekundoval mu Yusuf Bamidele, ktorý sa naposledy proti Skalici zranil.

Šepkalo sa, že by sa do Trnavy mohol vrátiť skúsený útočník Erik Jendrišek. Ten ale túžil po návrate do Ružomberka, bližšie k dohode bol s AS Trenčín a napokon zakotvil v Nitre, kam ho zlanáril bývalý hráčsky agent a blízky priateľ Peter Hammer.

Očakávalo sa, že vedenie Spartaka bude na prestupovom trhu akčnejšie.

Tréner Norbert Hrnčár, ktorý v septembri vymenil Mariána Šarmíra, avizoval nespokojnosť s viacerými hráčmi a dlhšiu dobu nebudú môcť pre zranenie pomôcť ani stopérska opora Izuchukwu Anthony a krídelník Yann Yao.