Nezaočkovaného Djokoviča do Austrálie pustia, Rusku so Sputnikom nie

Až prišla správa, že dostal medicínsku výnimku a bude môcť štartovať aj bez vakcíny. Fanúšikovia ho na sociálnych sieťach okamžite premenovali z Novak na Novax (slovná hračka v angličtine, no vax znamená žiadna vakcína, pozn. red.).

Ten dlhodobo odmieta očkovanie a bez neho sa hráči do Austrálie nedostanú.

BRATISLAVA. Čakalo sa na to doslova do poslednej chvíle. Menej ako dva týždne pred štartom Australian Open nebolo jasné, či vôbec bude hrať najväčšia hviezda a obhajca titulu Novak Djokovič.

"Je to zaujímavé. Ja len dúfam, že aj iní hráči, ktorí požiadali o výnimky, ich aj dostali," hovoril Austrálčan Alex de Minaur.

Našli sa naopak aj hlasy na Djokovičovu podporu. Predovšetkým ho podporili srbské médiá či niektoré verejne činné osoby. No medzi hráčmi sa táto výnimka u mnohých nedočkala pochopenia.

"Neviem, čo k tomu vlastne povedať. Ale myslím, že ak by som ja nebol zaočkovaný, nedostal by som výnimku," skonštatoval Jamie Murray, niekdajšia svetová jednotka vo štvorhre a brat kedysi veľkého rivala Djokoviča Andyho Murrayho.

Práve Andy Murray patrí k najväčším podporovateľom očkovania na okruhu. Vyzýval ostatných hráčov, aby sa zaočkovali. Sám už je zaočkovaný trikrát. "Dostal som svoj tretí mikročip. Žarty bokom, no veda je jednoducho úžasná. Ďakujem všetkým vedcom, lekárom a zdravotníkom za to, čo robia," napísal Murray na twitter pred niekoľkými dňami.

Ľudia majú právo byť cynickí

Nie je známe, na základe akej výnimky Djokovič nemusí byť zaočkovaný. V oficiálnom stanovisku organizátori iba potvrdili, že mu skutočne udelili výnimku. "Djokovič požiadal o výnimku, ktorú zastrešili dva nezávislé panely odborníkov," píše sa vo vyhlásení.

Hodnotenie výnimky prebieha anonymne. Experti by teda nemali vedieť, o akého hráča ide. Do úvahy teda nemohla prichádzať možnosť, že by k výnimke pristupovali inak preto, že o ňu žiada Djokovič.